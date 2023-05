Familia vivió seis meses en una casa embrujada

Una familia vivió seis meses de verdadero espanto en la que consideran una casa embrujada en Palmares.

Casi desde que se mudaron comenzaron a vivir cosas extrañísimas hasta el punto de que algo o alguien le habló al oído a la mujer de esa familia.

Esta familia se pasó a vivir a la casa palmareña en diciembre del 2020. No daremos los nombres para evitarles problemas, pero sí es un hecho de la vida real y sí sucedió todo lo que les contaremos.

Casi que ni los dejaron llegar cuando, enero del 2021, comenzaron los hechos extraños. Lo primero que notaron fue que el gato de la casa no quería salir de la casa, pasó los 6 meses en el cielo raso, no bajaba ni a comer, tenían subirse en una escalera y pasarle la comida.

La familia la pasó horrible en la casa porque algo había que no los dejaba en paz. (Shutterstock)

“Otra cosa extrañísima es que llegaban montones de hormigas y se morían en la casa. Hablamos de montañas reales de hormigas, les puedo asegurar que llenaba una bolsa de basura de las grandes con hormigas muertas. Leí que cuando sucede eso con las hormigas es porque en una casa hay entes malignos o alguna brujería”, explica ella.

La mujer reconoce que sí es celosa, pero no a niveles insoportables; sin embargo, en esa casa los celos se le dispararon al máximo, era algo que no podía controlar y era un asunto de a cada rato y todos los días.

“Al parecer en la casa sucedió un hecho violento de muerte por temas de celos. Yo sí creo en eso, que un alma puede seguir rondando por el lugar donde falleció, sobre todo si es una muerte violenta. Los celos que viví en esa casa jamás los experimenté en otra ni los tengo ahora, solo fueron esos seis meses.

“Un día mi pareja llegó del trabajo con otra camisa diferente a la que salió de la casa, me dijo que se le había ensuciado y pasó a comprarse otra. Después de esa explicación alguien me dijo al oído, y lo pude escuchar perfectamente: ‘no le crea’. Eso me llenó de mucho miedo”, agrega la mujer, quien recordó que fue una noche cuando escuchó al ente decirle eso.

Todos los días entraban cientos de hormigas a morir dentro de la casa. (Shutterstock)

“Después de esa noche ya no pude más. Le dije a mi pareja que me iba de esa casa, que si él quería se quedara, pero yo ya no podía más porque tenía entes que me hablaban al oído advirtiéndome que desconfiara de él y ya no podía más.

“Me fui y mi pareja se quedó varios días ahí solo y después me dijo que sí era cierto que en esa casa pasaban cosas feas porque en las noches se le prendían y apagaban las luces solas, comenzaron a llegar más de 10 mapaches y el jardín se llenó de insectos y eso no pasaba en las otras casas cercanas, por eso lo mejor era irnos definitivamente”, comentó.

Cargada de energías negativas

Después de saber de esta historia de terror buscamos a una experta, Vanessa Alvarado, quien es investigadora paranormal profesional, es parte del equipo de Investigación ParanormalCR y al informarse bien del caso lo primero que nos dejó claro es que lo que pasó con el gato es totalmente normal.

El gato jamás se bajó del cielorraso en los seis meses completos, tenían hasta que subirle la comida. (Shutterstock)

“Los gatos son muy sensitivos. Todos los animales pueden tener contacto con entidades paranormales, pero el gato se ha caracterizado por ser más sensible en estos temas. En la cultura egipcia era representado como el mensajero del más allá y en la cultura china siempre han sabido que el gato busca descansar donde hay energía negativa. Ante un fantasma el gato lo enfrenta, el perro, por ejemplo, se pone nervioso”, explica Vanessa.

Vanessa Alvarado, investigadora paranormal del equipo Investigación ParanormalCR (Cortesía)

Sobre las energías negativas de la casa, la experta dijo: “Cuando hay un hecho violento en una casa se puede dar lo que se conoce como inmanencia (las almas de los fallecidos se niegan aceptar la muerte) y se dan repeticiones de ciertos eventos, por ejemplo, si una persona se sube a una silla, se cae y se muere, es posible que en esa casa se siga escuchando la silla cayendo. Por eso en esa casa la familia sentía energía negativa”.

En el tema de los celos de la mujer que se dispararon al máximo, comentó la investigadora paranormal que, si el hecho violento tuvo que ver con celos, es posible que la casa quedó marcada con ese tipo de energías y esa energía la estaba atacando a ella.

Con respecto a que la mujer escuchó claramente que un ente le decía que no creyera, Vanessa agregó: “Hay lugares con cargas de energías muy fuertes, pero solo una persona de la familia las puede sentir. Posiblemente ella es la más sensible, puede ser que ella tenga un don o capacidad extrasensorial, síquica, que le permitió escuchar al ente, incluso, puede ser el don de la escucha de entes. Ella puede haber quedado más sensitiva para este tipo de eventos”.

¿Qué hacer con una casa así?, le preguntamos a la experta.

“Siendo amplios en la explicación lo que se debe hacer es una muy buena y profesional limpia energética, una muy fuerte y mantener esas limpias cada cierto tiempo.

“Ya sea un pastor o un sacerdote, debe ayudarles con una bendición especial en esa casa. Si no es creyente, pues no aflojar la limpia profunda y fuerte. Con estas casas cargadas de esas energías, que hay muchas en el país, se dan situaciones, por ejemplo, si se arreglan o se les hacen ampliaciones podrían alborotar la energía negativa o provocar que desaparezca, por eso lo mejor es limpiarla”, aclaró Vanessa.