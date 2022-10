Video: Chiquito herediano tiene a un fantasma como su amigo imaginario

Vea el fantasma que tiene un chiquito de Barva de Heredia como amiguito imaginario Vea el fantasma que tiene un chiquito de Barva de Heredia como amiguito imaginario

En San Roque de Barva de Heredia vive doña Ana Mora, mamá de un niño de cuatro años, quien tiene como amigo imaginario un fantasma real de otro niño que, incluso está grabado en un video tomado en el 2020, en media pandemia.

Nos cuenta doña Ana que la casa en la que viven actualmente es de ellos. Se pasaron a vivir en el 2017 y antes estuvo alquilada. De ese año a inicios del 2020 nunca vivieron alguna situación paranormal importante, ni sintieron, ella y su esposo, alguna presencia extraña o vieron alguna sombra.

Fue como a mediados del 2020, en que el país estaba en plena pandemia y todos encerrados, cuando este matrimonio decidió poner una cámara de video en el cuarto de su hijo, quien tenía dos años, porque se despertaba varias veces en la noche y no sabían por qué.

Los papás solo cambiaron la cama de posición, pero dejaron a su hijo seguir durmiendo en el cuarto. (Cortesía)

“Lo que buscábamos con la cámara era vigilar el sueño de nuestro hijo, como estaba tan bebé y ya comenzaba a dormir solo en su cuarto, queríamos tenerlo siempre a la vista porque se despertaba muy seguido.

“La cámara que compramos era muy buena, especial para la vigilancia de bebés, por eso cuando mi hijo se despertaba y se movía la misma cámara nos mandaba una alerta y así podíamos ver por qué se movió o cómo se movió”, explica doña Ana.

Una noche ella y su esposo decidieron que iban a dormir con el bebito, porque lo vieron sabrosamente dormido en la cama de ellos y prefirieron dejárselo y disfrutarlo al máximo entre los dos.

“A media noche nos despertó la alerta de movimiento de la cámara. No entendimos nada porque el bebé estaba con nosotros; entonces, nos fijamos y no había nada, pensamos que había sido una loquera de la cámara. Pero, al otro día revisamos y vimos el fantasma de un niño que se subió a la cama de nuestro hijo y hasta se acostó en ella. No lo podíamos creer.

“Fue una situación demasiado extraña, porque en la cámara nunca se había grabado nada extraño y la alerta de movimiento solo se encendía cuando realmente nuestro hijo se movía, por eso no comprendimos nada”, recordó la mamá.

En los primeros análisis que hizo este matrimonio, pues consideraron que podía ser algo normal el fantasma del niño, porque ellos habían perdido un bebé en el 2013, creyeron que podía ser ese bebé y se quedaron tranquilos.

Este es el caballito que se prende solo en las noches. (Cortesía)

“No sé cómo explicarle. Es que para mí eso de los fantasmas no es algo nuevo; mi abuelita estuvo en una secta por mucho tiempo y por eso lo paranormal no es algo que me asuste. A mi esposo sí, para él todo eso de fantasmas es algo nuevo, para mí no.

“Claro que nos pusimos a investigar un poco más y gente que conoce nos dice que en el video se ve claramente como el fantasma del niño se arrastra por momentos y que las apariciones que se arrastran no son nada buenas, pero no le dimos pelota a eso”, aclaró.

¿Su hijo sigue durmiendo en ese cuarto después de lo del fantasma? Sí. Claro. Ese es el cuarto de él, no hemos tenido problema con eso.

¿No ha vuelto el fantasma?

No sabemos. Después del video acordamos que no nos íbamos a estresar con lo que vimos y quitamos la cámara. Tenemos la filosofía de que hay que cuidarse y ocuparse, pero no preocuparse.

¿No les da miedo que le pase algo a su hijo?

No. Aunque vieras que él también es muy sensible al mundo paranormal. No siempre, pero sí en muchas ocasiones, me dice: ‘mami hay un chiquito en el patio’. En ocasiones también como que juega con su supuesto amigo imaginario. No le tiene nombre. Cuando me dice que lo ve, lo dice muy seguro y ahora ya se volvió normal para él ver a ese niño.

¿Tiene un don paranormal su hijo entonces?

Todavía no lo sé. Una vez se iba a quedar a dormir en la casa de mi mamá, pero de repente no quiso y antes de irse con nosotros se devolvió y le dijo a mami: ‘aquí le dejo esta cebra para que la cuide de aquel señor que está en el patio’. En el patio no había nadie, al menos nosotros no vimos a nadie.

La mamá no le tiene miedo a los espantos porque asegura que para ella son normales ya que en la familia tienen dones paranormales. (LUKAS LEHMANN)

¿Se acabó entonces todo lo paranormal en la casa?

No. Hasta el día de hoy en el cuarto de mi hijo siempre hay juguetes que se mueven solos y otros que se prenden solos. Tenemos juguetes que es imposible que se prendan si uno no les aprieta un botón, pero a media noche se prenden. En especial, hay un caballito que se prende muy seguido y es muy extraño, porque está en el cuarto desde que nuestro hijo nació y nunca le hemos cambiado las baterías, no se gastan.

Doña Ana nos dijo más sobre el porqué para ella lo de los fantasmas no es nada nuevo. “Es que mi mamá siempre ha tenido el don de ver personas fallecidas, eso lo supe desde pequeñita. En mi caso, yo no he visto nunca muertos, pero en sueños veo cosas antes de que sucedan, no es siempre, pero sí me pasa, pero es un don que jamás he estado interesada en desarrollar”.

Israel Barrantes es experto en temas paranormales. (Jeffrey Zamora R)

Gran evidencia

Israel Barrantes, experto investigador de fenómenos paranormales, quien forma parte del equipo Investigación Paranormal CR, nos dice: “Este video es una de las mejores evidencia de una entidad espiritual que hemos analizado.

“Siempre hacemos una revisión de la evidencia contra el testimonio de las personas y, en este caso, la forma en que la entidad se presenta y el testimonio concuerdan mucho. Lo más interesante de este video es como la entidad interactúa con la familia.

“Debemos de recordar que mientras no hayan agresiones hacía los miembros de la familia, podemos dejar que estas entidades estén tranquilas en la casa. Ellos tienen libre albedrío; se pueden quedar o ir cuando quieran. Pero esta es una de las mejores evidencias que hemos visto”, concluyó el experto.