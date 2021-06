“Donde yo trabajo hay una persona adulta mayor y en muchos momentos, cuando he visto que aumentan los contagios de covid, he pensado que me pueden despedir porque tener a alguien que sale y entra a la casa todos los días es un riesgo y eso me preocupa mucho porque no sabría qué hacer, yo soy de Nicaragua y a como está la situación política y de salud allá no se puede ni pesar en devolverse, es peligroso.