“Un embarazo siempre llena a una mamá de alegría, pero a mí me llenó de angustia. Sabía que mi condición de salud no era la mejor. Me dijeron que era muy probable que mi chiquito naciera antes de tiempo y eso me preocupaba montones. Yo lo único que quería era que él naciera bien, durante el embarazo me hicieron una cirugía pequeña en la que usaron una anestesia en gel porque no podían usar la normal para no dañar al bebé, fue algo demasiado doloroso.