Vanessa González le cantó al Gordo Navideño 2023 y espera haber quedado embarrada de suerte

Son varios los planetas que se le están alineando a la cantante costarricense, Vanessa González, que la motivan a decir que sí espera del 2023 un buen alegrón con el Gordo Navideño. Entiéndase pegarse al menos un pedacito del premio mayor.

Comenzamos a comentarles sobre esas casualidades que sirven para alinear planetas en el universo de esta artista, quien también es arquitecta: la llamaron para que con su voz alegrara el evento de la Junta de Protección Social (JPS) en el cual se presentó el Gordo Navideño 2023, el pasado 2 de octubre.

Vanessa cantó en la presentación al país del Gordo Navideño 2023 y espera que eso le jale la suerte del 21 que es el número que juega. (Alonso Tenorio)

Segundo, sí es jugadora de lotería constante y tercero, tiene sus números de agüizote, como, por ejemplo, el de su fecha de nacimiento, el 21.

Le podemos agregar un cuarto ingrediente y es que nos confirmó que sí ha pegado como tres veces el número de un premio mayor, no de Navideña, pero sí de uno de los sorteos de lotería del año. Todavía no pega con serie.

El quinto ingrediente positivo y que termina de alinear planetas es que en su familia hay un tremendo alegronazo con lotería porque hubo una que pegó y bien pegado (con todo y serie) en un sorteo de lotería.

“Nací un 21 de noviembre y por eso me encanta jugarlo. Nunca lo he jugado al revés. Con ese 21 he pegado pedacitos y sin serie en unos tres sorteos”, nos cuenta quien fue participante de la tercera temporada del programa de Teletica Tu cara me suena (TCMS).

El diputado Antonio Ortega del Frente Amplio juega el 21 y el 07 porque es el menor de 7 hermanos. Le gusta comprar en Paraíso de Cartago y San José centro. (JOHN DURAN)

¿Jala a la suerte que la hayan contratado para cantar justo en la presentación del Gordo Navideño 2023? “Espero que sí. Antes de salir a cantar abracé al Gordito a ver si me pegaba algo de suerte.

“Esperemos que este 2023 la suerte sí esté cerquita porque así como tuve la suerte para que me llamaran y me contrataran en este evento, podría ser que tenga la suerte de pegarme el Gordo Navideño de este año”, responde.

Ítalo Marenco nos dijo que él lleva el 09 para la navideña porque se soñó con su papá quien ya falleció.

¿Juega lotería regularmente? “Sí. Antes jugaba más, saliendo a comprarle a un vendedor de lotería, por estos tiempos soy más de jugar en línea”, reconoce.

¿Tiene algún número fijo que no afloja? “Para este 2023 lo que planeamos con la banda es que cada uno compre su entero con el número de su preferencia y también comprar un entero gallo tapado para compartir entre todos”, asegura.

La diputada Monserrat Ruiz del PLN juega el 21, 17, 14 y 29, por fechas de familiares. Con compañeros compraron pedacitos en San Carlos. (Alonso Tenorio)

¿Es lechera para pegar? “Usted sabe que sí. Gracias a Dios siempre he tenido suerte en eso de pegar. No me puedo quejar”, comenta una Vanessa quien escribió la canción No iré corriendo, después de haber terminado con una pareja hace varios añillos ya, en el 2016.

¿Otro número que le guste? “Bueno, voy a cumplir 40 años (el pasado 21 de noviembre) es un buen número para jugarlo al derecho y al revés. Creo que compraré, aunque sea un par de pedazos”.

500 mil enteros

Antes de que Vanessa cantara con su banda en la presentación del Gordo Navideño, la presidenta de la JPS anunció ese 2 de octubre que oficialmente se lanzaban a la calle 500 mil enteros de la navideña para que los 1.600 vendedores autorizados los vendieran.

Natalia Monge juega el 23 porque es su fecha de nacimento. También le gusta el 54 que era el número favorito de su abuelita paterna. (Adriana Ovares)

“Este sorteo contará con 4 emisiones de 100 mil enteros cada emisión y cada entero tiene 40 pedacitos y una emisión especial de medios enteros de 20 fracciones (quinta emisión).

El entero consta de 40 fracciones con un valor de 80 mil colones el entero y 2.000 colones por pedacito. La quinta emisión tiene 20 pedacitos con un valor de 40 mil colones, y 2.000 colones el pedazo.

A la carrera

Este es el último fin de semana antes del sorteo del Gordo Navideño, que será el próximo domingo 17 de diciembre a partir de las 7:30 p. m. en el centro comercial Oxígeno, en Heredia. Es un fin de semana de compras a la carrera y a la desesperada de los últimos pedacitos en manos de los vendedores.

Cristiana Nassar nos contó que tiene como agüizote comprar el Gordo en el mercado Central de San José y no busca número sino la vibra positiva del chancero. Pide gallo tapado.

Como son compras muy apuradas, la JPS nos da varios consejos para confirmar que la lotería que se compra es del Gordo Navideño y no es falsificada.

Antes de hacer la compra usted tiene derecho de confirmar que la lotería sea original y no una copia; recuerde que las fracciones de lotería tienen al dorso la fecha de vencimiento y número de sorteo, esto por si desea comprar “gallo tapado” pueda reconocer que está comprando justo la lotería del 17 de diciembre.

El Gordo Navideño 2023 tiene varias medidas de seguridad para confirmar que no nos vendan lotería falsificada (Cortesía)

Confirme bien que los billetes que compra cumplan con las medidas de seguridad que permiten asegurarse de que el pedacito de la lotería sea oficial como: la marca de agua y el código de agua matrix.

Para los más agüizoteros, no podemos irnos sin dejarles un datico bien simpaticón: Hay 3 números que han salido 3 veces desde que se jugó el primero Gordo Navideño en 1960 y son el 30, 15 y 19. Hay 2 números que han salido 2 veces: 94 y 50.