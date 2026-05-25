Vecina de Desamparados encontró entre pinceles una nueva oportunidad para salir adelante

Jeannette María Leiton Castillo, vecina de Gravilias de Desamparados, descubrió en el arte una herramienta para transformar no solo su vida, sino también la de muchas personas que hoy encuentran inspiración en su trabajo y dedicación.

A sus 61 años, esta costarricense ha convertido la pintura y el reciclaje en parte esencial de su día a día. Aunque desde pequeña sintió interés por la pintura, fue años después cuando decidió seguir ese sueño y desarrollar su talento artístico.

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“Desde niña me gustaban las manualidades y aprender a pintar era mi sueño. Empecé como a los 40 años pintando piedras, que me encanta, y luego pasé a pintar troncos y lienzos”, nos contó Jeannette.

Jeannette Leiton Castillo enamora a todos con sus hermosos diseños. (Jeannette Leiton Castillo/Cortesía)

El reciclaje convertido en arte

Uno de los aspectos que más llama la atención de su trabajo es la manera en que reutiliza materiales que muchas personas desecharían. Botellas, troncos y otros objetos terminan convertidos en piezas decorativas llenas de color y creatividad.

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Además, explicó que uno de sus mayores desafíos fue aprender pintura en relieve, técnica que logró dominar después de mucho esfuerzo y práctica constante.

Jeannette Leiton es vecina de Gravilias de Desamparados. (Jeannette Leiton Castillo/Cortesía)

Doña Jeannette da clases a otros adultos mayores que desean aprender . (Jeannette Leiton Castillo/Cortesía)

Enseñar también es parte de su misión

Jeannette no solo dedica tiempo a crear arte, sino también a compartir sus conocimientos con otras personas. Desde hace más de ocho años ofrece clases en su hogar para adultos mayores interesados en aprender pintura.

“Me motiva saber que puedo ayudar a otras personas también a salir adelante. Hace más de ocho años me encanta dar las clases y ver a mis alumnas contentas en cada proyecto”, señaló.

Gracias a este trabajo, también contribuye con los gastos de su hogar, algo que asegura le genera orgullo y satisfacción personal.

“Me siento muy orgullosa de mí misma y saber que Dios me ha dado ese talento. Mi mensaje es que nunca es tarde para aprender”, expresó.

Además de impartir clases y crear piezas artísticas, esta vecina de Desamparados también realiza diseños personalizados para quienes deseen adquirir una obra única. Las personas interesadas pueden comunicarse al 7060-6608.

Doña Jeannette le da vida a artículos que ya no se utilizan. (Jeannette Leiton Castillo/Cortesía)

Ella también ofrece diseños típicos. (Jeannette Leiton Castillo/Cortesía)