Vecinos colocan árbol de Navidad para evitar accidentes en transitada vía

La iniciativa ciudadana surgió ante las constantes imprudencias viales en una transitada vía

Por Yerlin Gómez Izaguirre

En Curridabat, a un costado de la vía que conduce hacia Cartago, un grupo de vecinos decidió tomar acción ante el riesgo de accidentes provocados por conductores que no respetaban una señal de ceda.

El árbol como advertencia visible

La medida fue dada a conocer por la página Soy Pilarico, que compartió un video en redes sociales donde se observa el particular recurso utilizado: un árbol de Navidad colocado estratégicamente en el punto.

La intención es llamar la atención de los conductores y obligarlos a girar.

Reacciones tras la iniciativa vecinal

En el clip se explica que la iniciativa fue organizada por vecinos de Hacienda Vieja, quienes buscaron una alternativa visible para reforzar la seguridad vial y prevenir hechos lamentables.

Árbol de Navidad en carretera
El árbol fue la herramienta elegida por los ciudadanos. (Soy Pilarico/Facebook)
Carretera
Los vecinos se las tuvieron que ingeniar para encontrar una solución. (Soy Pilarico/Facebook)

“Mucha gente viene de Pasoca y se le olvida que hay un ceda y solo hay viraje para allá (muestra la imagen), pero ya los vecinos arreglaron el problemita y montaron un árbol de Navidad para evitar los accidentes”, explicó el creador del video.

Árbol de navidad
Árbol de navidad

La acción comunitaria ha generado comentarios en redes sociales, donde algunos destacan la creatividad de la solución y otros señalan la necesidad de una intervención formal.

Este fue el video compartido por Soy Pilarico.
