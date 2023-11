Vecinos de Barrio México se ponen la 10 para ayudar a los alumnos de undécimo año del Liceo de San José

El fin de semana habrá actividades para ayudar a los estudiantes de la generación 2023 del Liceo de San José. Facebook.

Varios vecinos de Barrio México se unieron para colaborar con la generación 2023 del Liceo de San José, quienes el lunes anterior no pudieron disfrutar de su baile de graduación debido al aparente robo de cerca de 6 millones de colones.

Recordemos que a 145 estudiantes y a sus familias los dejaron alborotados con la tan esperada actividad, que se llevaría a cabo en un salón de eventos de Desamparados, porque una mujer, de apellido Madrigal, no habría cancelado el dinero faltante a los dueños del salón.

Desde inicios de año, los padres de familia le depositaban la plata a Madrigal y desde la semana pasada no aparece con el dinero. Pese a la gran cantidad de llamadas y mensajes, la mujer no ha dado explicaciones de la plata y mucho menos ha dicho por qué no pagó la plata al salón de eventos.

La Asociación Escuela de Barrio México organizará varias actividades, el sábado, en las instalaciones del Liceo. Facebook.

¡Salvemos el baile!

Los padres de familia tampoco se están arrugando y pese al dolor y el enojo que les provoca el saber que perdieron su platita, están trabajando para recoger plata y que el baile se haga el 18 de diciembre.

Para este domingo están haciendo varias rifas y cada numerito vale mil colones. Se rifarán 3 canastas de víveres. Si usted está interesado en colaborar, puede comprar al número 6247-5442.

Además, se rifarán perfumes, a ₡500 el número. Puede comprar su número al 6063-7692.

Por otro lado, la Asociación Escuela de Fútbol de Barrio México organizó varias actividades, este sábado, de 8 a. m. a mediodía.

En las instalaciones del Liceo habrá desfiles, venta de comidas, se jugarán los partidos de la semifinales de Linafa y si gusta donar dinero, puede hacerlo ahí mismo.

Por si eso no fuera poco, los papás acordaron habilitar la cuenta de una de las madres de familia, Marisol Cedeño, para que, quienes deseen hacerlo, hagan su donación de platita. A ella le pueden hacer una transferencia por sinpe móvil al 6372-5639.

Los padres de familia denunciaron a Madrigal y a su hermana, pues ella estaba recogiendo los dineros para pagar los paquetes de graduación, sin embargo, a la fecha solo ha pagado la mitad de lo que se le dio.