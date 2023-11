A 145 estudiantes del Liceo de San José los dejaron alborotados con el baile de graduación

Estudiantes del Liceo de San José y sus familias no pudieron asistir a su baile de graduación, debido a que una persona no canceló los paquetes. Cortesía.

Un total de 145 estudiantes de undécimo año y sus familias se quedaron con las ganas de celebrar este lunes el baile de graduación de la generación 2023 del Liceo de San José, por el aparente extravío de cerca de ₡4.5 millones.

Una mamá de apellido Knowles conversó con La Teja y contó que la persona encargada de recoger el dinero para organizar el baile, una mujer de apellido Madrigal no aparece desde la semana pasada.

A los estudiantes les dijo, luego de que hicieron las pruebas estandarizadas que los vería en el colegio, para entregar los tiquetes correspondientes al baile (alimentación, bebidas e ingreso al lugar) y no llegaba. El sábado citó a los estudiantes afuera del colegio, a las 11 a.m. para entregar los tiquetes y no llegó. Los muchachos le preguntaron al guarda por la señora y el encargado de la seguridad les afirmó que no se había presentado.

Este lunes, desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes y sus familiares llegaron al colegio e inclusive visitaron una panadería que era propiedad de la sospechosa, pero este negocio permanece cerrado.

La señora que recogió la plata del baile de graduación tiene una panadería, a 150 metros del Liceo de San José. Cortesía.

Recomendación

“Una orientadora del colegio, de apellido Jara recomendó a esta señora, porque está en la junta de padres. Ella ha estado vinculada en la política y por eso la gente le tenía confianza. Su hermana también estaba colaborando con recoger los dineros de los paquetes de graduación y hasta el momento solo se ha pagado el 50 por ciento, cuando los papás ya cancelamos todo el dinero”, afirmó.

El baile se realizará en un lugar en Patarrá, Desamparados. Los papás visitaron este lunes el lugar, para buscar a Madrigal y en el lugar no le dieron razón de la persona y afirmaron que lamentablemente no podían hacer el baile, porque no se había pagado el dinero completo.

“En mi caso, íbamos a ir 5 personas al baile. Cada una de ellas pagó ₡22.500 y yo iba haciendo los pagos por Sinpe móvil. Yo soy niñera, madre soltera y hoy perdí el día de trabajo por venir a resolver esta situación. Y no solo eso, sino que había contratado maquillaje y peinado para mi hija y si uno cancela la cita debe pagar el 15 por ciento del costo total.

“Uno se viene preparando desde inicio de año, yo a mi hija le pedí, le exigí que se esforzara porque mi sueño es verla graduarse, ella estaba emocionada por su baile y en este momento hay frustración, porque no sabemos nada”, añadió.

A la 1 de la tarde, Madrigal le mandó a los alumnos una foto en donde supuestamente estaban alistando los tiquetes correspondientes. Cortesía.

Sin respuesta

En La Teja nos comunicamos con la persona de apellido Madrigal, pero no contestó ni la llamada ni los mensajes que le enviamos.

A eso de la 1 de la tarde, esta mujer le escribió a los estudiantes diciendo que le daría explicaciones de lo ocurrido, les mandó una foto, en donde, en apariencia están alistando los tiquetes y les informó que el baile ahora sería el 18 de diciembre.

“En ningún momento se nos informó de cambio de fecha, pero en la tarde tuvimos una reunión con el director, Mauricio Moreira nos dará información para presentar la denuncia y también haremos lunadas, bailes y otras actividades para recoger la plata que falta, que son como 6 millones”, dijo.

Otra mamá, de apellido Chavarría, es ama de casa y los fines de semana se va a trabajar a una soda o hace trabajitos por temporada. Con eso se estaba ayudando para costear los gastos del baile de su hija y también recibía apoyo del papá de la jovencita.

“Además de lo que había que cancelar por el baile, a la hermana de esta muchacha le pagué 25.500 por el paquete de graduación, que incluye la cinta, portatitulos, la foto con retabelo y yo además le encargué más fotos.

“Hoy (lunes) llamamos a la empresa que escogimos para los paquetes y nos dijeron que apenas recibieron la mitad de la plata, cuando en mi caso yo ya cancelé todo. Ahora estamos preocupados, porque no sabemos si esta mujer entregará toda la plata”, comentó.

Los papás han buscado por todo lado a este par de señoras e inclusive recibieron amenazas de algunos sobrinos de ambas.

“Nos dijeron que iban a matar a todos. El martes recibiremos unos documentos, para presentar la denuncia en el OIJ”, expresó.