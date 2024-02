Vecinos de Turrubares le dieron una gran lección de patriotismo al resto del país

Los vecinos del cantón de Turrubares, San José, le dieron una enorme lección de patriotismo al resto del país en las recientes elecciones municipales 2024.

Los habitantes de ese cantón josefino se pusieron la camiseta y salieron a votar, cumplieron con el deber cívico de asistir a las urnas para elegir a su nuevo alcalde. Fue tanta la responsabilidad con la democracia que los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los colocaron como el cantón con menos abstencionismo.

Turrubares es un cantón tranquilo y su gente ama la democracia. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

El TSE informó que del total de electores convocados en el país, es decir de 3.570.807 personas, un 68,03 % de los electores decidieron no ir a votar, esto quiere decir que casi 7 de cada 10 personas no votaron.

La cifra es aún más desalentadora si la comparamos con la de las elecciones de 2020, ya que el porcentaje de abstencionismo subió un 4,46 %.

Sin embargo, en Turrubares el abstencionismo fue de 39.16%.

Para tratar de entender por qué la gente de Turrubares se apuntó más a votar hablamos con el sacerdote de esa comunidad, Roy Gómez, quien está muy orgulloso de sus fieles.

Quienes viven en Turrubares lo definen como un lugar hermoso para ir a descansar. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

“La gente tiene esperanza en el candidato que ganó, es una persona conocida para ellos y ha demostrado tener dedicación y humildad.

“En las comunidades estuvimos haciendo el recordatorio de que todos tenemos el deber de votar para elegir a nuestros gobernantes, claro, nunca dije por quién debían votar porque ya eso no me corresponde a mí, pero sí les pedí que fueran a ejercer su derecho como buenos ciudadanos”, dijo el religioso.

Una fiesta

El cura tiene tres años de estar en Turrubares, es la primera vez que pasa ahí el día de las elecciones municipales, pero asegura que lo que vivieron los vecinos fue una fiesta.

“El ambiente fue muy alegre y eso es lo bonito, cada quien apoyaba a su candidato pero sin faltarse el respeto, el ambiente fue respetuoso en todo momento, hubo cordialidad, todos estaban claros en que lo que se buscaba era el progreso del cantón.

Este fue el cantón con menos abstencionismo en todo el país. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El religioso contó que el domingo después de conocer los resultados le mandó un mensaje a Martín Vargas, el alcalde electo, para felicitarlo y pedirle una reunión.

“Le dije que nos sentáramos a conversar para hablar de los problemas que tienen los vecinos y me dijo que sí, que está interesado y dispuesto a escucharme”, contó el sacerdote.

Charlie Brown es un vecino de Turrubares y tiene una finca turística llamada Verde Malakita. El vivía antes en San José, pero hace unos 12 años compró un terreno allá y ahora vive feliz.

“Me vine buscando la naturaleza, huyendo de los robos y todo eso y lo encontré.

“Con el tema de la política la situación también es muy diferente a como se vive en San José, aquí la gente aquí tiene esperanza. A mi criterio el alcalde saliente (Giovanni Madrigal) hizo un buen trabajo, estuvo los últimos ocho años y siento que eso también motivó a la gente para que saliera a votar”, manifestó el lugareño.

Turrubares tiene unas vistas preciosas. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

Un pequeño paraíso

Tanto el sacerdote como el empresario aseguraron que Turrubares es un cantón hermoso, apenas para ir a descansar y disfrutar de la naturaleza.

Este pedacito de tierra limita con el cantón de Atenas por el norte, con Orotina y Garabito por el oeste, con Parrita por el sur, con Puriscal por el este y con el cantón de Mora por el noreste. Cuenta con una extensión territorial de 415,29 km².

En ese cantón está el parque nacional Carara y según contó el cura esas y otras bellezas naturales le dan un gran potencial turístico a Turrubares, por eso el nuevo alcalde debe pellizcarse en el tema de atracción de visitantes.

“Mucha gente no lo conoce, lo confunde con Turrúcares, otras creen que está larguísimo del centro de San José, pero no, por la ruta 27 no está tan lejos. Aquí hay muchos animales, ríos hermosos, vistas preciosas, hasta el mar se ve.

Los demás cantones deben aprender la lección de patriotismo que dio Turrubares. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Es un pueblo acogedor, callado. Aquí hay mucha ganadería y en la parte alta se siembra un café de mucha calidad que se exporta”, contó el sacerdote.

El padre Roy agregó que la gente de Turrubares es de buen corazón y noble y que esperan que los problemas de tecnología y de caminos, entre otros, se resuelvan pronto con la ayuda del nuevo alcalde.

Tratamos de contactar al alcalde electo Martín Vargas para ver qué significa para él que lo eligiera el cantón con menos abstencionismo, pero al cierre de la nota no había contestado las llamadas ni los mensajes.

Martín Vargas es el alcalde electo de Turrubares. Foto tomada de Facebook