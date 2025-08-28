Video de pareja teniendo relaciones en cementerio se hizo viral ¿qué dice la ley al respecto?

En las redes sociales circula un video de una pareja que fue encontrada teniendo relaciones sexuales en un cementerio.

El hecho habría ocurrido en Santa Rosa de Ticabán, Pococí, en plenas fiestas populares.

Una pareja fue descubierta mientras tenía relaciones en el cementerio de Pococí. (Alonso Tenorio / Fines ilustrativos)

En el video, el cual no vamos a publicar para no exponer más a los involucrados, se observa a la pareja en uno de los pasillos del cementerio.

Cuando se vieron descubiertos, se pusieron de pie. La mujer se acomodó la ropa lo más rápido que pudo y huyó, mientras que el hombre se disculpó con la persona que estaba tomando el video.

De fondo se escucha la música de las fiestas y se aprecia que a pocos metros están los toldos de las ventas.

A raíz de esta situación, le consultamos al abogado Boris Acosta si el tener este tipo de comportamientos en un cementerio, podría traer consecuencias con la ley.

La pareja podría recibir un castigo económico. (Jonathan Jiménez)

“Este tipo de actos están determinados dentro de lo que se consideran actos obscenos. Esto se regula por una contravención y está en el artículo 392, inciso C, del Código Penal.

Personas que sean atrapadas en lugares públicos donde cualquier persona podría verles, como sucedió en este caso. En esta situación, sean dos adultos, conscientes del acto que están realizando, y evidentemente también que se han puesto de acuerdo para que esto suceda, son efectivamente responsables de ese delito", explicó el abogado.

El abogado explicó que el castigo en este tipo de casos va desde los 5 días multa hasta los 30 días multa.

“Esa sería la sanción que recibirían y se podrían convertir en 5 o 30 días cárcel dependiendo de lo que termine un juez, si la persona no cumple con la obligación de este pagar esos días multa por la sanción que le vayan a poner”, agregó.

El abogado Boris Acosta dice que la pareja habría cometido una contravención. (John Durán)

Acosta dijo también que el delito podría variar si una de las dos personas fuera menor de edad, por ejemplo.

“Ahí la situación cambiaría, se convertiría en un delito de otra naturaleza de índole sexual, más sancionado y castigado en el Código Penal y ni qué decir si estamos hablando de un abuso sexual o bien de una violación, ya estaríamos también frente a otro tipo de naturaleza de delito”, aseguró el abogado.