¿Vio las inyecciones con agua de mar? ¡No deje que se la pongan ni por error!

Aunque esté muy desesperado por curarse de esa enfermedad con la que lleva años cargando, no se trague el cuento de que inyectándole agua de mar se va a sanar.

El Ministerio de Salud lanzó una alerta porque descubrió que están vendiendo una inyección de agua de mar que sirve para curar enfermedades.

Se ha detectado ya que una clínica en San Carlos y otra en Cahuita (Limón) venden esta nueva “curación milagrosa” por medio de Facebook.

El Ministerio de Salud advierte que inyectarse agua de mar podría afectarle la salud. (Cortesía)

La inyección con agua de mar, confirma el Ministerio de Salud, no tiene ningún registro sanitario, eso significa que cualquier publicidad, venta, uso, consumo y aplicación, incluso de forma intravenosa, no es legal, no está autorizada y podría más bien causarle daños a la salud.

“Los productos que no cuentan con un registro sanitario vigente y aprobado por el ministerio de Salud no han sido evaluados para garantizar que cumplan requisitos de seguridad, calidad y eficacia, de manera que no son aptos para su uso, aplicación y consumo y pueden representar un riesgo para la salud de la población.

Hay publicidad en Facebook que considera el agua de mar casi como "milagrosa", tenga cuidado. (Cortesía)

“No se tiene seguridad de su verdadero origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados”, explica Salud.

En otros países, para la pandemia, estuvieron vendiendo agua de mar inyectada como la mejor cura contra el covid-19. Se demostró que eso era mentira y que el agua de mar usada hasta tenía excrementos.

Igual de importante es recordarle que evite comprar medicamentos por Internet, especialmente en redes sociales.

El Ministerio de Salud manda esta foto para que vea las condiciones en las que recogen el agua de mar. (Cortesía)

Denuncie ante el Ministerio de Salud los negocios, empresas o personas que se sospeche estén vendiendo o promoviendo este producto, así como cualquier otro que no cuente con registro sanitario o no cumpla la normativa sanitaria vigente.

LEA MÁS: ¡Comerciantes! Mucho cuidado porque siguen tratando de estafarlos advierte el Ministerio de Salud

En Facebook tienen publicidad que garantiza el agua de mar como curativa, esté alerta. (Cortesía)

Para ello escribir al correo; dac.denuncias@misalud.go.cr o comunicarse con el Área Rectora de Salud más cercana.