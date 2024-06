Virgen de los Ángeles se multiplicará para celebrar una fecha muy especial

“‘La Virgen de los Ángeles, madre de Dios y señora nuestra, es y será en lo sucesivo la Patrona del Estado de Costa Rica’. El 24 de setiembre 1824, el jefe supremo del Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos”.

Esta es una de las 200 virgencias del bicentenario que hará el escultor Luis Alonso Ramírez. (Cortesía)

Así explica el profesor e historiador costarricense, Vladimir de la Cruz, cómo y cuándo fue declarada la Negrita patrona de los ticos, dejando muy claro que este 2024 se cumplen 200 años de aquella declaratoria.

“La Negrita, como cariñosamente se le llama, en 1924, al celebrarse su centenario como patrona nacional, el Congreso de la República (la Asamblea Legislativa), de nuevo le confirmó ese reconocimiento con una declaración”, recordó Vladimir.

No sabemos, si para los 200 años de nuevo la Asamblea Legislativa promoverá una reafirmación de declaratoria de patrona de Costa Rica como sí lo hicieron los padres de la patria de hace 100 años, pero sí hemos confirmado que el escultor costarricense, Luis Alonso Ramírez, vecino de Grecia, trabaja en un precioso homenaje para la Negrita por esos 200 años de ser nuestra patrona.

El griego, quien es arquitecto de profesión, nos explicó: “El proyecto de las 200 imágenes de la virgencita me lo propuse el año pasado pensando en que este 2024 se celebran los 200 años de patronazgo.

Tiene varias semanas ya el escultor Luis Alonso Ramírez que está bien fajado haciendo las virgencitas. (Cortesía)

Arrancó el proyecto con las figuras de la Vírgen de los Ángeles

“A principios de este año comencé a darle más forma y vida al proyecto. Fue para el pasado abril que inicié con la elaboración de las primeras negritas y a partir de ahí, no me he detenido para nada”, explica el artista.

LEA MÁS: Iglesia escoge el pueblo tico que vestirá a la Negrita este año y la verdad lo tiene bien merecido

Cada virgencita tiene un baño de bronce y cada una de las 200 figuras es especial y exclusiva, tanto así que se entregarán con un documento que confirma qué número es de esas 200 y traerá la firma del artista. Además, tienen una leyenda única que dice: “Virgen de los Ángeles. Bicentenario. 1824-2024″.

Cada virgencita estará sobre una base que celebrará el Bicentenario. (Cortesía)

Antes de seguir con este precioso homenaje a la Negrita y decirles cuánto costará cada pieza, porque sí se pondrán a la venta, necesitamos explicarle que don Luis Alonso se convirtió en escultor de la Negrita por casualidad, gracias a su proyecto “Desde el origen”, el cual se llama así porque hizo imágenes exactamente iguales en diseño, peso, altura y anchura a la original de la Virgen de los Ángeles.

“A finales del 2018 la Hermandad de la Caridad en Cartago me llamó para que les hiciera una réplica de la virgencita de dos metros de altura, gracias a una recomendación que les había hecho el maestro Max Ulloa Royo (fallecido en el 2017).

“La querían lo más exacta posible a la original y eso me obligó a estudiar mucho para llegarle a esa exactitud que me pedían. Poco a poco fui juntando la información que necesitaba.

El escultor logró una virgencita idéntica a la original. (Cortesía)

“Lo primero que hice fue hacer una réplica pequeña, la presenté a la hermandad y la aprobaron”, recuerda el escultor, quien tuvo que estudiar más de mil fotos de la Virgencita de los Ángeles para hacer primero una figura pequeña y después la grande que le pidió la hermandad.

LEA MÁS: Gemelos puntarenenses diseñaron el vestidito de la Negrita

Para este 2024, lo que hizo el artista fue realizar un recorrido para observar con mucha atención todos los lugares del centro de Cartago y los alrededores de la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en donde venden imágenes de la Negrita y comprobó que hasta el día de hoy no están vendiendo ninguna imagen que traiga la palabra bicentenario, algo que lo motivó aún más a transformar su proyecto artístico en realidad.

El escultor nos confirma que no venderá todas las 200 virgencitas, ya que al menos 40 serán donadas a instituciones religiosas o que tengan una gran devoción mariana.

Vieran que ya esta Negrita del Bicentenario se dio la vuelta por la Basílica a visitar a su "mamá". (Cortesía)

Las que se vendan valdrán unos 50 mil colones y tendrán las mismas medidas y diseño de la Negrita que está en la basílica de Cartago: 14,8 centímetros de alto por 7,3 milímetros de ancho.

El peso no será el mismo, son más livianas. Si usted quiere una debe apurarse porque los pedidos son muchos. Puede llamar al teléfono: 8881-3632 y 7053-1070.

Si una comunidad mariana se une y solicita una imagen, el escultor con todo gusto se las regala, el único requisito es que se ubique la figura de la Negrita en un lugar donde pueda ser observada por la mayor cantidad de gente posible.