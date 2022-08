Viruela del mono: Inciensa logra identificar el “bicho” contra el cual estamos luchando

El primer caso de la viruela del mono se confirmó en el país el pasado 20 de julio. Pues bien, a ese primer caso se le sacó una muestrita y se le mandó al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el cual logró realizar la secuenciación completa de ese virus, siendo el primer país de Centroamérica que lo logra.

“La muestra se secuenció por la técnica de metagenómica en escopeta (del inglés shotgun metagenomics); esta metodología consistió en tomar la muestra del paciente, hacer una extracción de todo el material genético presente (ADN del paciente, del microbiota acompañante y del virus), secuenciarlo por la tecnología de secuenciación de siguiente generación y posteriormente, al realizar los análisis computacionales (bioinformáticos), se identificó el material genético del virus y se reconstruyó su genoma”, es lo que nos explica el Inciensa en términos muy científicos para que realmente podamos entender bien.

Entonces, nos fuimos corriendo para donde el doctor de la Universidad Nacional, Juan José Romero, quien nos explicó más en nuestras palabras el asunto y así quedamos bien entendidos.

Saber contra qué bicho luchamos sirve para defendernos mejor.

“Lo importante de hacer la secuenciación genómica, es saber contra qué bicho (virus) estamos luchando. Me explico mejor, Imagínese que Costa Rica es la boxeadora y campeona del mundo Yokasta Valle, pues bien, lo que hizo Inciensa fue identificar bien cuál es la boxeadora contra la cual se enfrenta Yokasta en su próxima pelea de campeonato mundial”.

“Con la ayuda del Inciencia, Yokasta sabe ya las características de la rival con la cual va a pelear: si es que le gusta mucho pegar solo en la cara, si es que le gusta mandar muchas rectas, si es que le gusta mantener la distancia o si lo que prefiere es boxear bien pegada para poder cansar a Yoka”.

“Ya nuestra campeona mundial sabe todo del rival y entonces se podrá defender mejor y hacer una mejor pelea con el objetivo de ganarla. Eso significa hacer la secuencia del genoma completo”, aclaró don Juan José.

“La secuencia del primer caso detectado en Costa Rica, según esta nomenclatura, pertenece al clado 3, que corresponde al clado que está produciendo el reciente brote de la enfermedad a nivel mundial”, explica Inciensa.

Síntomas de la viruela del mono. Tomada de Twitter del Dr. Gorka Orive (Twitter)

“Esto significa que el virus, en las condiciones normales y naturales de él en África, tiene la menor mortalidad. Si nos fijamos bien, en el mundo hay unos 35 mil casos confirmados de viruela del mono y solo se registran 10 muertos, esto es porque estamos fuera de África con sistemas de salud que son más robustos”.

“Eso no significa que nos vamos a confiar de que este virus no mata a nadie, pero sí sirve para que no nos carguemos de pánico sobre la fuerza para matar del virus”, agregó el doctor de la UNA.

“Desde el Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV) del Inciensa se continuará coordinando con la red de laboratorios tanto públicos (CCSS) como privados para identificar y diagnosticar oportunamente los posibles casos de esta enfermedad, con el objetivo de que el sistema de salud pueda aplicar las medidas de prevención y control adecuadas”, asegura el Inciensa en un comunicado.