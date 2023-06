Visita de Shakira podría poner a Costa Rica a facturar

La visita de la cantante colombiana Shakira a Costa Rica, colocó al país en una vitrina internacional privilegiada y podría ayudar al país a facturar.

El que la famosa artista escogiera nuestro país para venir de vacaciones con sus dos hijos Sasha y Milán y su hermano Tony Mebarak es buenísimo a nivel publicitario y de mercadeo para Tiquicia, porque muchos de sus seguidores podrían seguir su ejemplo y venir a darse una vuelta por Costa Rica.

Shakira llegó a Costa Rica con sus hijos y un hermano. Foto: Archivo. (Tomada de Twitter)

La cantante pasó la noche del miércoles en la torre ejecutiva del hotel Real Intercontinental de Escazú, en uno de los pisos más altos, y según se supo este jueves, viajó al Pacífico.

“La presencia en nuestro país de la artista internacional Shakira y parte de su familia es motivo de orgullo y motivación, porque esto nos ayuda a confirmar que los esfuerzos que ha venido haciendo el país por consolidarse como un destino turístico internacional de alta calidad se combina además con una de las características que este tipo de personalidades buscan y es la seguridad y la privacidad”, dijo Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

“Consideramos que este es un voto de confianza para Costa Rica y para el pura vida de los costarricenses que de alguna forma se ve reflejado en la intención de viaje de estas personalidades. Esperamos que la estancia de esta artista en nuestro país, a través de comunicaciones que ella pueda realizar y por supuesto, a través de su experiencia, a motivar a muchos otros artistas para que vengan a disfrutar de las bellezas de nuestro país y sobre todo a disfrutar de la hospitalidad y calidez en un ambiente seguro y cómodo”, agregó Shirley.

La visita de la cantante la hará una publicidad increíble a nuestro país. Foto: Cortesía Sony Music. (Cortesía Sony Music)

Gran regalo

La diputada liberacionista, Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, dice que la llegada de la famosa cantante colombiana Shakira a Costa Rica es uno de los mejores regalos que puede recibir el país en este momento.

“Creo que se hace cada día más común que personalidades vengan a Costa Rica, somos un país que ofrece una variedad de atractivos, somos de los países que tenemos una visitación más larga que el resto de Latinoamérica porque tenemos esa variedad: playas, montaña, volcanes, parques nacionales y esa es una bonita oportunidad que tiene los extranjeros para visitarnos y disfrutar con tranquilidad todos esos atractivos”, dijo la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa.

“Shakira nos está dando un gran regalo, es como cuando Keylor Navas ataja cualquier bola en cualquiera país, todo el mundo piensa en Costa Rica. Es noticia de que Shakira esté aquí, como lo han hecho muchos otros artistas que vienen, hace que todo el mundo se pregunte: ‘¿Por qué van allá? yo quiero conocer’”, dijo la legisladora.

Shakira habría viajado este jueves al Pacífico. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Delgado reconoció que la oportunidad de atraer turistas al país requiere una gran responsabilidad y por eso trabajan en mejorar las condiciones.

“No podemos decir que la seguridad no es parte del turismo porque es parte de la imagen que vendemos hacia afuera y por eso la siguiente mesa de trabajo de la comisión será sobre ese tema, participará el ministro de Seguridad y otras autoridades. Una cosa es la seguridad del ciudadano y otra es la que tenemos que tener en lugares estratégicos turísticos y eso es el análisis que queremos hacer”, manifestó la legisladora.

Gran reto

Por su parte, el legislador del Frente Amplio Antonio Ortega, quien también es miembro de la Comisión de Turismo, dijo que la visita de Shakira también representa un reto enorme.

“La visita de esta cantante a nuestro país evidencia que hay que seguir cuidando los recursos naturales, los corales, las montañas, la visitación de parques nacionales, porque todo este turismo que llega a Costa Rica viene porque somos un punto verde y de oxígeno en el planeta, esa es nuestra principal atracción”, expresó.

La guapa artista pasó la noche en el hotel Intercontinental. Foto: Archivo.

Ortega hizo un llamado a pensar en la protección de esas riquezas naturales y evitar la aprobación de proyectos que dañen el ambiente, como la pesca de arrastre y la minería.

“La seguridad social y el estado social de derecho da estabilidad política, da paz social y el turismo y la inversión extranjera, también viene a lugares donde haya estabilidad política y social. ¿Cómo se construye eso? Con educación pública fuerte, con sanidad fuerte, con sistemas de energía renovables, porque no dudo que hay lugares en el planeta que tengan lugares tan hermosos como Costa Rica, lo que sucede es que no tienen estabilidad política, ni social y por eso no son tan visitados”, agregó el legislador.

El Instituto Costarricense de Turismo informó que se siente complacido con la visita de la famosa cantante y reconocen que las publicaciones que ella vaya a hacer aquí serán un gran aporte al turismo tico.