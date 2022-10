Yokasta Valle da cátedra de boxeo a diputado que quiere poner rings en centros educativos

Yokasta Valle dice que el boxeo no es para quitarse la cólera. Foto: Alber Marín. (Alber Marín)

La boxeadora Yokasta Valle se siente indignada por la propuesta del diputado liberacionista Gilbert Jiménez, de poner rings en los centros educativos para bajar la violencia que se vive en escuelas y colegios.

La deportista coincide en que el deporte es una gran manera de encaminar a los muchachos que andan en malos pasos para que aprendan valores, disciplina y autocontrol, pero asegura que no se trata de ponerlos a darse golpes para liberar el estrés, sino que debe darse un proceso estructurado y con gran planificación para que de buenos resultados.

“Puedo opinar con propiedad de este tema como boxeadora profesional, como campeona mundial y además como educadora física. Me parece que la idea del diputado está un poco desordenada y necesita mucha estructura, ya que el boxeo no es un juego ni es simplemente ‘le voy a pegar a alguien para sacarme la cólera’, al contrario el que se enoja pierde”, dijo.

La deportista dice que la idea del diputado necesita estructura. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Los boxeadores nos caracterizamos por ser personas disciplinadas y con mucho autocontrol, no es algo así como: ‘hoy me dio cólera, le voy a pegar a alguien’, no, para nada y no es simplemente de ir a subirse al ring y darse de golpes para sacarse la cólera”, aseguró Yokasta.

Mucha preparación

La deportista dice que antes de subirse a un ring de boxeo se necesita preparación, porque al tratarse de una disciplina de contacto hay riesgos.

“Aunque se tenga protección al final es un deporte de contacto y pueden suceder accidentes. Los entrenamientos son fuertes, uno se prepara hasta para recibir golpes, para subirse al ring hay que estar preparado, no es un juego.

La campeona mundial dice que el deporte ayuda a bajar la violencia, pero se necesita un plan y una gran organización. Foto: Archivo.

“Donde sí está en lo correcto el señor diputado es en pensar que el deportes es la solución para bajar la violencia. Si de verdad se implementaran entrenamientos, no solo de boxeo, sino de cualquier arte marcial, muchos jóvenes tendrían una estructura para lograr la disciplina y tener ese autocontrol”, argumentó la campeona mundial.

Ella dijo además que el boxeo es practicado por muchas personas que vienen de lugares conflictivos y que los entrenamientos y la disciplina los hacen sacar su mejor versión.

“Los jóvenes tienen mucho tiempo libre, necesitan estar ocupados, pero en un lugar que se especializa en deporte. Le digo al diputado dele cabeza, por que ahí no es”, finalizó Valle.