Calentar el biberón en el microondas puede generar zonas demasiado calientes y provocar quemaduras en los bebés. (Shutterstock/Shutterstock)

Calentar un biberón en el microondas puede parecer una solución rápida, pero hacerlo representa un riesgo para los bebés. La leche materna y la fórmula infantil pueden calentarse de manera desigual, lo que provoca que algunas partes alcancen temperaturas capaces de causar quemaduras en la boca del pequeño.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja utilizar este electrodoméstico para preparar o recalentar fórmula infantil en polvo. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda no calentar la leche materna en el microondas.

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En lugar de utilizarlo, se aconseja entibiar el biberón bajo agua caliente corriente o colocarlo en un recipiente con agua caliente fuera del fuego. Antes de dárselo al bebé, es importante agitar el contenido y comprobar que esté tibio.

Pero este no es el único alimento que requiere precaución. Un artículo publicado por el medio Infobae, firmado por Lucila Waicman, recopiló ocho alimentos y líquidos que pueden provocar accidentes o situaciones inesperadas al utilizar el microondas.

Otros alimentos que debe evitar calentar sin precaución

1. Uvas cortadas

Calentar uvas partidas por la mitad que todavía están unidas por la piel puede producir plasma, pequeñas llamas y chispas dentro del aparato.

La nutricionista Gabrielle McGrath explicó al sitio especializado EatingWell que este fenómeno está relacionado con la manera en que las microondas distribuyen la energía. Por eso, no se recomienda hacer este tipo de pruebas en casa.

2. Huevos crudos enteros

Introducir un huevo con cáscara en el microondas puede provocar que estalle. Esto ocurre porque el vapor se acumula en su interior y genera presión.

Meter un huevo con cáscara en el microondas puede provocar que estalle. (Canva stock/AnnaStudio.co.uk/Wavebreakmedia de Getty Images)

El riesgo también puede mantenerse después de retirarlo del aparato, ya que un huevo sobrecalentado podría romperse al morderlo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece que las preparaciones con huevo deben alcanzar una temperatura interna de 71 °C.

3. Carnes procesadas

Los embutidos y otros productos procesados también requieren cuidado. Según la especialista citada por Infobae, al calentarlos en el microondas, pueden formarse compuestos de oxidación del colesterol.

Sin embargo, el USDA no prohíbe recalentarlos. Su recomendación es seguir las instrucciones del envase y calentar los productos listos para comer, como salchichas y fiambres, hasta que estén humeantes, sin excederse en el tiempo de calentamiento.

4. Zanahorias y salchichas

Algunos alimentos pueden generar chispas dentro del microondas, un fenómeno conocido como arco eléctrico.

En el caso de las zanahorias, los restos de minerales presentes en la tierra pueden provocar esta reacción. Las salchichas también pueden producirla debido a la distribución irregular de sales y aditivos.

Si observa chispas dentro del aparato, apáguelo inmediatamente y termine de preparar los alimentos por otro método.