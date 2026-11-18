La creatina es conocida por su uso entre personas que practican ejercicio, pero también se estudian sus posibles efectos en el cerebro. (ChatGPT/Generada con IA)

La creatina es uno de los suplementos más conocidos entre quienes practican ejercicio, especialmente por su relación con el rendimiento muscular. Sin embargo, también ha despertado interés por sus posibles efectos en el cerebro y la capacidad cognitiva.

Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports encontró que una dosis de este compuesto ayudó a reducir el deterioro cognitivo en personas que permanecieron 21 horas sin dormir. Los investigadores observaron mejoras en pruebas de memoria, razonamiento lógico y velocidad de respuesta.

¿Qué encontró el estudio sobre la creatina?

LEA MÁS: ¿No puede dormir por las preocupaciones? Ocho consejos para combatir el insomnio causado por el estrés

La investigación fue realizada por científicos del Centro de Investigación de Jülich, en Alemania, y contó con la participación de 15 adultos jóvenes y sanos.

LEA MÁS: ¡Cuidado con la refri! Hackers ponen la mira en los electrodomésticos de las casas

Durante el ensayo, los participantes recibieron una dosis única de aproximadamente 25 gramos de monohidrato de creatina. Los resultados mostraron que quienes consumieron el suplemento tuvieron mejoras de hasta un 17% en algunas pruebas cognitivas, en comparación con quienes recibieron un placebo.

Los efectos más notorios aparecieron alrededor de cuatro horas después de la toma. No obstante, los beneficios no fueron iguales en todas las pruebas y se observaron principalmente en tareas que exigían razonamiento lógico, procesamiento numérico y rapidez de respuesta.

Según explicó Infobae al informar sobre los hallazgos, la falta de sueño aumenta la demanda de energía del cerebro y puede reducir sus reservas de creatina. El suplemento habría ayudado a recuperar parcialmente esas reservas durante el experimento.

¿Por qué la creatina podría ayudar al cerebro?

La creatina es una sustancia que el organismo produce naturalmente y que también se obtiene mediante alimentos como la carne y el pescado.

Su función es contribuir a la regeneración del trifosfato de adenosina (ATP), una molécula que proporciona energía a las células. Este mecanismo está ampliamente estudiado en los músculos, pero también cumple un papel en el funcionamiento del cerebro.

Sin embargo, existe una dificultad: la barrera hematoencefálica limita la cantidad de creatina que pasa desde la sangre hasta el cerebro. Por eso, aunque los suplementos pueden aumentar sus niveles cerebrales, el incremento suele ser moderado.

¿Significa que tomar creatina mejora la memoria?

No necesariamente. Los resultados corresponden a un escenario muy específico: personas jóvenes y sanas que llevaban 21 horas sin dormir. Por eso, no se puede concluir que el suplemento mejore la memoria de cualquier persona o que tenga el mismo efecto en quienes descansan adecuadamente.

De hecho, una revisión sistemática publicada en Behavioural Brain Research en 2024 encontró que no hay evidencia clara de que la creatina mejore la capacidad cognitiva en personas descansadas y sin déficit energético.

Los propios investigadores también pidieron cautela. El estudio fue pequeño y no permite recomendar la creatina como una forma de compensar la falta de sueño.

La advertencia sobre las dosis altas

Otro punto importante es la cantidad utilizada en el ensayo. Los aproximadamente 25 gramos administrados en una sola toma no deben interpretarse como una recomendación para el consumo cotidiano.

El investigador principal, Ali Gordji-Nejad, advirtió que las dosis de entre 20 y 30 gramos pueden representar una carga para los riñones y no son recomendables para personas con problemas renales.

Por eso, antes de consumir creatina, lo adecuado es consultar con un profesional de la salud. Además, el suplemento no sustituye las horas de descanso que necesita el organismo.