Desayunar después de las 10 a. m. fue uno de los hábitos analizados en la investigación. (JOHN DURAN)

Si usted suele posponer el desayuno hasta media mañana o incluso después del mediodía, un estudio científico encontró una asociación entre ese hábito y un mayor riesgo de mortalidad.

Según el medio Infobae, una investigación analizó los datos de más de 31.000 adultos mayores de 40 años, con un seguimiento promedio de 8,6 años. Durante ese periodo se registraron 7.129 fallecimientos.

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Los investigadores compararon los horarios en que comían los participantes y encontraron que quienes desayunaban después de las 10 a. m. presentaban un riesgo de mortalidad general 19% mayor que quienes lo hacían entre las 7 y las 8 a. m.

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La cifra fue todavía más alta entre las personas que desayunaban después del mediodía: el riesgo registrado fue 29% mayor.

Aunque los resultados llaman la atención, no significa que desayunar tarde provoque directamente una muerte. Se trata de una asociación y otros factores, como enfermedades, jornadas laborales nocturnas o problemas de sueño, también podrían influir.

La investigación también examinó los horarios de la cena y encontró una asociación entre comer después de la medianoche y un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, el principal hallazgo relacionado con el desayuno apunta a la importancia de analizar los hábitos y horarios de alimentación.