Los carbohidratos son una fuente importante de energía para quienes salen a correr. (cortesía/Cortesía)

Si usted sale a correr y siente que las piernas ya no le responden, podría necesitar revisar qué está comiendo antes y después de entrenar. Los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía durante la actividad física, mientras que las proteínas ayudan a reparar los músculos.

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Antes de correr, si faltan entre dos y tres horas para el entrenamiento, puede consumir avena con fruta, tostadas con huevo o arroz con pollo. Si tiene menos tiempo, un banano o una tostada con miel pueden ser opciones más fáciles de digerir.

Durante carreras que superan los 90 minutos, el cuerpo puede necesitar entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora. Geles, gomitas, frutas deshidratadas o bebidas deportivas son algunas alternativas. Para entrenamientos de menos de una hora, el agua suele ser suficiente para muchas personas.

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Después de correr, conviene combinar carbohidratos y proteínas para reponer energía y favorecer la recuperación. Algunas opciones son yogur con fruta y granola, un sándwich de pavo y queso o leche con banana.

En carreras prolongadas, los geles y las bebidas deportivas ayudan a reponer carbohidratos. (O Globo / Maria Isabel Oliveira)

Un artículo publicado por el medio Infobae, firmado por Cecilia Castro, explica que las necesidades nutricionales cambian según la duración e intensidad del ejercicio, el clima y las características de cada persona. También advierte que beber agua en exceso durante esfuerzos prolongados puede provocar una disminución peligrosa del sodio en la sangre.

Además, alimentos como el arroz, la pasta, la papa, los huevos, el pescado, los frijoles y los frutos secos pueden formar parte de una alimentación variada para quienes practican este deporte.