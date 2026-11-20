Con la llegada de los días más calurosos, a cualquiera se le antoja un vasito de jugo natural bien frío para refrescarse. Sin embargo, tenga mucho cuidado porque esa costumbre podría salirle cara a su salud sin que usted se dé cuenta.

El Colegio de Profesionales en Nutrición lanzó una advertencia. Resulta que un solo vaso de jugo natural puede concentrar el azúcar de tres o cuatro frutas, incluso si no le agrega ni una pizca de azúcar extra.

Los jugos naturales tienen mucha azúcar, alerta el Colegio de Nutricionistas. (Canva)

La trampa de exprimir las frutas

La doctora Alejandra Irola, vocera del Colegio, nos pone un ejemplo claro para que entendamos el problema. Ella explica que una persona difícilmente se comería cuatro naranjas de un solo tiro, pero en jugo se las toma en cuestión de pocos minutos.

“Al beber el jugo podemos consumir rápidamente una cantidad de azúcar natural que normalmente tardaríamos más en ingerir si comiéramos las frutas enteras”, detalló la especialista.

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Para que haga números: un jugo preparado con tres naranjas puede aportar entre 21 y 27 gramos de azúcar. Si se hace uno con dos tazas de piña, la cantidad sube y puede contener entre 26 y 30 gramos de azúcar natural.

El otro gran problema es que, al exprimir la fruta, se pierde un tesoro: la fibra. Esa fibra se queda perdida en la pulpa, mientras que, si se come la fruta entera, aprovechamos todos sus beneficios y sentimos una mayor sensación de llenura.

Lo mejor es comerse la fruta entera para aprovechar la fibra. (Archivo)

Ni la miel ni la tapa de dulce lo salvan

No se engañe pensando que si le echa miel, tapa de dulce o azúcar moreno, ya la hizo más saludable. El Colegio nos recuerda que todos estos ingredientes igual aumentan el contenido de azúcar de su bebida.

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Y ponga atención con los más pequeños de la casa. Darles jugos muy seguido hace que dejen el agua y las frutas enteras de lado, favorece que se acostumbren a sabores muy dulces y aumenta el enorme riesgo de que sufran caries.

De hecho, para que vean lo serio del tema, la Academia Americana de Pediatría recomienda evitar por completo los jugos antes del primer año de vida y limitar las cantidades durante toda la infancia.

En el caso de los niños el exceso de azúcar puede causar caries. (Graciela Solís)

Consejos de oro para quitarse la sed

Lo ideal es comerse las frutas enteras y dejar los jugos como una alternativa para de vez en cuando.

“Los jugos naturales no están prohibidos, pero tampoco necesitamos tomarlos todos los días”, aclara la doctora Irola.

Si del todo se le antoja uno, el Colegio aconseja servirse porciones pequeñitas (de unos 100 a 150 mililitros) y sin azúcar añadida. Otra excelente idea es hacer batidos con la fruta completa y evitar colarlos para aprovechar toda su fibra.

Para hacerle frente a estas altas temperaturas, recuerde que el agua debe ser la bebida principal para hidratarse. Si la siente muy aburrida, póngale rodajitas de fruta, jengibre o hierbabuena para darle un sabor rico sin tener que añadir azúcar.