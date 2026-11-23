Una investigación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) reveló datos preocupantes sobre lo que están viviendo los adultos jóvenes de 20 a 39 años en Costa Rica y que podría hacerlos caer en el consumo de drogas.

El estudio, realizado durante el 2025 por medio de 36 grupos focales en las seis regiones del país (con un total de 216 participantes), dejó claro que detrás del consumo de esas sustancias hay situaciones que muchos ni siquiera se imaginan.

Muchas personas normalizan el consumo de alcohol para olvidarse del estrés. (Canva)

Las verdaderas causas detrás del consumo

Según los hallazgos del IAFA, el estrés, la soledad, los conflictos familiares, la presión de grupo y esa fuerte necesidad de sentirse parte de algo son los principales detonantes.

Muchas veces, las personas recurren al alcohol, la marihuana u otras sustancias buscando un alivio emocional rápido para sobrellevar situaciones difíciles, la frustración o el cansancio del día a día.

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“Los resultados nos recuerdan que detrás del consumo existen historias, contextos y desafíos personales que deben ser comprendidos desde una perspectiva integral”, señaló Yorleny Ramírez Alvarado, encargada del proceso de investigación del IAFA.

Además, el informe advierte que también hay una mayor exposición a las llamadas “drogas nuevas” (como éxtasis, LSD, ketamina, poppers y pastillas sintéticas), sobre todo en fiestas electrónicas, conciertos y reuniones privadas.

Otras personas prefieren consumir marihuana solos en sus casas y se vuelven dependientes. (Archivo)

Los 3 perfiles de consumo que descubrió el IAFA

Para entender mejor cómo funciona este fenómeno en la vida real, las investigadoras construyeron tres perfiles basados en los relatos de los propios participantes:

1. El “Socializador Impulsivo” (Alcohol)

En este grupo predominan los hombres de 20 a 33 años que toman frecuentemente con sus amistades en bares, fiestas o casas para “pasarla bien” u “olvidarse de todo”.

El gran problema es que normalizan el licor como parte de la vida adulta y suelen decir “yo lo manejo”, lo que hace que casi nunca busquen ayuda hasta que ya hayan perdido el trabajo o hayan tenido una bronca familiar grave.

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2. El “Solitario Funcional” (Marihuana)

Aquí encontramos tanto a hombres como a mujeres (principalmente de 25 a 35 años) que tienen trabajos o estudios estables.

Ellos prefieren consumir solos en la comodidad de su casa para relajarse, dormir mejor o “desconectarse” del estrés. Aunque sienten que mantienen el control, el estudio advierte que esto puede terminar en dependencia emocional y en un fuerte aislamiento.

Muchos buscan las drogas para olvidar los problemas y malos ratos. (Shutterstock)

3. El “Buscador de escape” (Otras sustancias)

Este perfil agrupa a personas de 25 a 39 años que suelen combinar sustancias como cocaína, pastillas, LSD o hongos con alcohol y marihuana.

Por lo general, cargan con historias de conflictos familiares o de inestabilidad laboral, y usan el consumo en momentos de crisis o de vacío porque sienten que es “lo único que me calma”. Aunque reconocen el peligro, el miedo a ser juzgados les impide sostener la ayuda profesional.

Escudos contra las drogas

La investigación también destacó cuáles son esos factores protectores que sirven como un verdadero escudo para la salud mental y emocional.

Entre los pilares más importantes para prevenir el consumo problemático destacan:

- Contar con apoyo familiar y espacios donde se pueda hablar de los problemas sin miedo al rechazo.

- Rodearse de amistades y relaciones positivas que promuevan estilos de vida saludables.

- Practicar deportes, actividades culturales o recreativas para aprovechar bien el tiempo libre.

- Tener proyectos de vida y metas claras que nos mantengan motivados.

Yorleny asegura que la prevención va de la mano con fortalecer las redes de apoyo y la salud mental.