La realidad sanitaria en Costa Rica enciende las alarmas de emergencia: durante 2026 se diagnostica un promedio de 56 personas al día con diabetes.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Vigilancia de la Salud, hasta la semana epidemiológica 42 (que va del 18 al 24 de octubre) ya se registran 16.758 nuevos pacientes, confirmando que se mantiene un preocupante aumento.

El monitoreo constante de los niveles de glucosa y los chequeos médicos periódicos son herramientas clave para detectar a tiempo la diabetes. (Canva stock/Proxima Studio / Stefanut Sava's Images)

Este aumento da continuidad al comportamiento registrado en 2025, año en que se reportaron 17.276 casos (un salto del 28,62% frente a los 13.431 del 2024) y 2.344 fallecimientos asociados a este padecimiento.

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Las provincias más golpeadas por la incidencia son San José, Limón y Cartago, y afectan con mayor fuerza a las mujeres y a la población entre los 60 y 64 años.

Ante esta realidad, las autoridades insisten en la urgencia de reforzar el diagnóstico oportuno y los hábitos saludables.

“La diabetes representa un desafío para la salud y la vida cotidiana de miles de personas. Desde el Ministerio de Salud fortalecemos la prevención, la vigilancia epidemiológica y la promoción de estilos de vida saludables, brindando información que permita a la población tomar decisiones para proteger su salud”, señaló el ministro de Salud, doctor Alexander Sánchez Cabo.

Moderar el consumo de harinas refinadas y productos ultraprocesados, optando por una alimentación balanceada, es una de las principales recomendaciones de Salud para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. (Canva/Canva)

La diabetes mellitus es una condición crónica provocada por niveles elevados de glucosa en la sangre, siendo la de tipo 2 la más habitual.

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Para frenar su avance, los especialistas recomiendan disminuir el azúcar y las harinas refinadas, eliminar las bebidas endulzadas, hidratarse bien y realizar al menos 30 minutos de ejercicio cuatro veces por semana.

“Prevenir la diabetes y detectarla a tiempo puede marcar una gran diferencia. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de incorporar pequeños hábitos que protejan nuestra salud.

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“También es importante reconocer señales como sed excesiva, hambre constante, cansancio persistente, aumento de la frecuencia urinaria o visión borrosa, e ir a tiempo a los servicios de salud”, indicó la doctora Jennyffer González, directora de Vigilancia de la Salud.