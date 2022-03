15 siluetas de mujeres víctimas de femicidios recuerdan el dolor de la violencia

Eva, Luany, Andrea, Brithany, Mariana, María José, Karolay, María, Grettel, Raisha, Fernanda, Naty, Marisol, Yendry y Casandra ya no están con sus familias por culpa del machismo, ellas son solo algunas de las víctimas de femicidios en nuestro país.

Pero aunque sus voces y vidas fueron apagadas, todavía siguen pidiendo un alto a la violencia contra las mujeres.

Esto porque esos 15 nombres fueron colocados en unas siluetas en el parque Central de San José, en una exposición que lleva por nombre: “Las que ya no están”.

Se trata de un proyecto realizado entre el Ministerio de Justicia, el Inamu y la Municipalidad de San José, entre otras instituciones, que buscan concientizar a la ciudadanía sobre la situación de los femicidios en el país y su impacto.

Por ejemplo, la silueta de Eva Morera, una joven madre asesinada por el papá de su hijo el viernes 1º de noviembre del 2019, nos cuenta que ella tenía 19 años cuando la mataron.

“Yo todo lo hago por mi hijo. Es mi razón para ser cada vez mejor. Mi familia nos quiere y nos apoya. Quiero que mi hijo sea feliz, con un padre que lo quiera, que mi chiquito pueda ser un hombre bueno, ayudar a otras mujeres y a otros niños a ser felices.

“Estoy triste de no poder ver a ‘mi Chino’ crecer, de que sus sueños, su amor y su bondad no sean ya los míos. Me faltan mi mamá, mi papá, mi hermana adorada, mis abuelitos, mis amigas y amigos buenos”, se lee en su silueta.

Las 15 siluetas estarán en el parque Central de San José al menos tres meses. Foto: Cortesía para LT

[ Papás de Eva Morera lucharán por la felicidad de los hijos de mujeres asesinadas ]

Óscar Morera, papá de Eva, dice que este tipo de mensajes son muy importantes, porque no quieren que ninguna mujer sea olvidada.

“Ante el terrible hecho de la ausencia de estas mujeres, tiene que quedar una experiencia y un aprendizaje, porque parte de ese amor y de la luz que nuestras hijas, madres, hermanas y sobrinas nos han dejado, tiene que servir para que la sociedad sea mejor.

“Por eso también es importante que las familias tengamos la oportunidad de estos espacios públicos de memoria, para reparar la ausencia de nuestras mujeres y es parte de un proyecto de ley de reparación a personas sobrevivientes de femicidios. Esperamos que el Gobierno y la sociedad puedan generar un espacio permanente para la memoria de ellas, a quienes les arrancaron la vida con una razón tan absurda y criminal como lo es el machismo. De alguna manera nos gustaría que sea el primer paso para lograr ese espacio de memoria y de reparación”, expresó este padre.

Los familiares de Natali Madriz Chinchilla siguen esperando justicia por su pariente desde el 2019. Foto: Cortesía para LT

[ Hija de mujer asesinada: “Soy la voz de mi madre que fue apagada y por eso pido justicia” ]

Concluyó diciendo que hay tres mensajes importantes para todos y le pide a cada persona tratar de cumplirlos.

“El primero es que todos somos responsables de la espiral de violencia, por acción o inacción ayudamos para que esa violencia llegue al estado crítico que lleva a la violación, la agresión y la muerte de una mujer.

“Segundo, es necesario saber que la víctima nunca mereció ese final, ninguna mujer que haya muerto por femicidio se lo buscó, de esto hay un responsable claro y ninguna es responsable de ser víctima. Lo tercero es que a quienes quedamos (los hijos, papás, los hermanos), la sociedad nos debe empatía, solidaridad y amor”, señaló.

Estos mensajes estarán en el centro de San José por tres meses y esperan que las siluetas sean bien cuidadas, para así luego ver si las llevan a otros sitios.