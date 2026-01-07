40 años de cárcel por asalto mortal en Desamparados: tribunal condena a dos hermanos

El Tribunal Penal de Desamparados dictó una condena total de 40 años de prisión por el delito de homicidio durante robo, en perjuicio de un hombre de apellido Sánchez.

Según la sentencia, dos hombres de apellido Mora deberán cumplir 20 años de cárcel cada uno, al ser hallados culpables de los delitos de homicidio y robo agravado.

Dos hermanos de apellido Mora fueron condenados por homicidio. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Los hechos ocurrieron la noche del 30 de marzo de 2023, cuando la víctima caminaba junto a su novia por San Rafael Abajo de Desamparados. En ese momento, los hermanos habrían abordado a la pareja utilizando una pistola, con el objetivo de despojarlos de sus pertenencias.

Según la investigación, el ofendido se negó a entregar sus bienes, por lo que presuntamente los imputados le dispararon en el tórax, provocándole la muerte en el sitio.

Los sospechosos fueron detenidos en marzo de 2024, tras la realización de dos allanamientos, durante los cuales las autoridades decomisaron dos armas de fuego, cuatro cargadores para pistola, al menos 178 municiones, cuatro teléfonos celulares y un vehículo, el cual se presume habría sido utilizado el día del asalto.

Mientras la sentencia queda en firme los hermanos Mora deberán descontar prisión preventiva.