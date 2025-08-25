A Celso Gamboa no le gustará para nada lo que podría pasar con las propiedades a su nombre

Una propiedad en Jacó en el Pacífico Central del País, hipotecada a nombre del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y otras que pueda tener a su nombre podrían ser secuestradas y estar a disposición de las autoridades costarricenses.

Este fue uno de los temas que tuvo el fiscal general de la República, Carlo Díaz con Wesley Wynne, fiscal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, así como con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El exmagistrado Celso Gamboa ya cumplió dos meses en Máxima Seguridad y ahí seguiría hasta que terine el trámite de extradición (Archivo LN/Archivo LN y AFP)

Díaz explicó que uno de los objetivos del encuentro fue la coordinación sobre los procesos de extradición de los tres costarricenses requeridos por el supuesto tráfico internacional de drogas en Estados Unidos.

“En la reunión también se abordaron aspectos relevantes acerca del eventual proceso de secuestro de bienes propiedad de los extraditables, además del uso y disposición que estas autoridades harían de estos”, señalaron en el Ministerio Público.

Esta reunión ocurrió la semana pasada, el Fiscal General subrayó que el Ministerio Público mantiene una relación estrecha y una coordinación eficiente con estas instituciones estadounidenses, como base para el avance de investigaciones y acciones conjuntas.

