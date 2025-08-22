Celso Gamboa recibe nueva noticia que no le agradará y que agilizaría proceso de extradición

Los traslados, bajo amplios operativos policiales para el exmagistrado Celso Gamboa, continuarán debido a que tiene tres procesos penales pendientes en Costa Rica y que deben resolverse antes de que se defina el tema de la extradición.

Este viernes 22 de agosto, trascendió que los jueces del Tribunal Penal de Cartago le adelantaron un debate por el presunto delito de falsedad ideológica.

Se trata del expediente número 19-000218-0622-TP que estaba previsto para el 6 de marzo de 2026, pero ahora lo deberá enfrentar el próximo jueves 25 de setiembre, en un juicio programado para todo el día en el Tribunal Penal de Cartago.

Celso Gamboa seguirá saliendo bajo un estricto operativo policial para enfrentar otros procesos. (Archivo LN/Archivo LN y AFP)

Así lo confirmaron en la oficina de prensa del Poder Judicial.

A Gamboa le quedarían pendientes los casos por el expediente número: 18-000075-033-PE, el cual tiene señalamiento para audiencia preliminar el 16 de setiembre del 2025 en el Juzgado Penal de Goicoechea.

Además, tiene un juicio programado para del 5 al 30 de enero del 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea, por el presunto delito de cohecho propio, expediente 17-000015-033-PE.

Celso Gamboa no tiene que tener nada pendiente con la justicia costarricense para poder enfrentar el proceso que le achacan en Texas, Estados Unidos, por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Por eso, el adelantar procesos agilizaría el tema de la posible extradición.

