A hombre que intentó matar a policía con un machete le salió muy cara la brutalidad

Amenazar y atacar a un oficial de la Fuerza Pública con un machete le costará caro a un hombre de apellido Alfaro González, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, agresión con arma y resistencia agravada.

La condena fue impuesta el viernes 10 de abril, luego de que la Fiscalía de Grecia demostrara la responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 11 de abril de 2025 en Zarcero, provincia de Alajuela.

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El Policía resultó herido y requirió cirugía. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Ataque tras intervención policial

De acuerdo con la pieza acusatoria, el incidente se originó cuando el hombre intentó atacar con un machete a otra persona, lo que motivó la intervención de oficiales de la Fuerza Pública.

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Al llegar al sitio, los policías abordaron al sospechoso y le ordenaron que se detuviera y arrojara al suelo tanto el machete como un cuchillo que portaba. Sin embargo, el imputado hizo caso omiso a las indicaciones y se abalanzó contra uno de los funcionarios policiales con la aparente intención de agredirlo.

Durante el ataque, el otro oficial logró intervenir y evitar que la agresión continuara, impidiendo consecuencias aún más graves. No obstante, el policía herido sufrió una herida cortante con fractura en uno de sus dedos, lo que hizo necesaria una intervención quirúrgica.

Mientras la sentencia queda firme, Alfaro González deberá permanecer en prisión preventiva, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.