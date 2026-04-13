Bebé de nueve meses fue apuñalada con un destornillador en Guanacaste

Un hombre de apellidos Sánchez Angulo fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de herir con un destornillador a una bebé de nueve meses, quien quedó en medio de una agresión entre adultos.

La condena fue dictada el pasado 8 de abril por el Tribunal Penal de Santa Cruz, luego de que la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz demostrara la responsabilidad del imputado en los delitos de tentativa de homicidio y maltrato.

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Un sujeto de apellidos Sánchez Angulo pasará los próximos 15 años por agredir a una bebé. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero, corresponsal GN)

Discusión de pareja desencadenó la agresión

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 3 de abril del 2021 en Sardinal de Guanacaste, donde el imputado mantenía una relación de convivencia con una de las ofendidas.

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Ese día se originó una fuerte discusión entre la pareja, durante la cual Sánchez Angulo agredió físicamente a la mujer. Posteriormente, el hombre tomó un destornillador con la intención de atacarla; sin embargo, la hermana de la víctima intervino para evitar la agresión.

Bebé resultó herida durante el ataque

Ante la intervención, el imputado lanzó una estocada dirigida a la mujer, pero quien resultó herida fue una bebé de nueve meses, que en ese momento era cargada por la cuñada de Sánchez Angulo.

La menor fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde recibió la atención necesaria, logrando sobrevivir al violento ataque.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el imputado deberá cumplir prisión preventiva, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.