Familia de Junieysis recibe noticia del PANI sobre la custodia de las niñas este lunes

La familia de Junieysis Merlo Espinoza recibió una noticia que le devuelve la esperanza en medio del dolor: el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que dará prioridad a la valoración del recurso familiar materno para definir el futuro de sus hijas.

Confirmaron que de acuerdo con el Protocolo de Femicidio de la institución, se establece como prioridad analizar las condiciones de la familia materna para garantizar el bienestar y la protección de las menores.

Este proceso incluye una estrecha cooperación y coordinación entre Costa Rica y Nicaragua, debido a que parte de la familia reside en territorio nicaragüense.

“El PANI ya estableció contacto con su homólogo en Nicaragua, la institución Mi Familia, con el fin de apoyar y priorizar la valoración de recursos familiares maternos”, confirmaron en la oficina de prensa del Pani.

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El futuro de las hijas de Junieysis comienza a esclarecerse. (Instagram/Captura)

Esta coordinación internacional busca asegurar que cualquier decisión se tome bajo el principio del interés superior de las niñas.

Esta información trasciende luego que una hermana del sospechoso de matar a Junieysis también solicitara la custodia de las niñas.

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Mientras esta coordinación continúa, las gemelas de cuatro años seguirán bajo medidas de protección, hasta que se determine la mejor opción que garantice su seguridad y estabilidad emocional.

Además, las autoridades también deberán considerar la situación del otro hermano de las gemelas, un niño de 10 años que actualmente se encuentra en Nicaragua. Su caso formará parte de las valoraciones integrales que permitirán analizar el entorno familiar más adecuado para los tres menores.

Ariel Merlo, hermano de Junieysis ha manifestado que información representa un rayo de esperanza en medio del dolor que enfrentan tras la angustia que inició como una desaparición y terminó destapando un cruel hecho de violencia, al ser la joven estrangulada y enterrada en Santa Ana, San José.