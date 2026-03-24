A horas de resolverse: caso de primos asesinados en bar de Heredia da paso clave

El caso de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, asesinados en un bar en Heredia, está a pocas horas de dar un paso sumamente importante, en una de las salas del Tribunal Penal de esa provincia.

La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que este martes 24 de marzo inició la audiencia en la que se conoció la acusación y el caso podría ser elevado a juicio.

“Se lleva a cabo la audiencia preliminar de la causa 25-000983-0059-PE, esta continúa en desarrollo y tiene como objetivo conocer la acusación y solicitud de apertura a juicio planteada por el ente fiscal, tras lo cual el Juzgado Penal determinará si ordena realizar un debate oral y público por este caso”, señalaron en el Ministerio Público.

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Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca son los primos asesinados en el bar Dude's, en Heredia. (Archivo /Archivo LN)

En este caso figuran 11 imputados, de los cuales ocho son sospechosos de dos delitos de homicidio calificado, de apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Palacios García, Serna Villamil y Herrera Sandí.

Los otros tres son de apellidos Segura Gómez, hermano del sospechoso de los homicidios, Guzmán Arias y Potosme Téllez, investigados por favorecimiento real, este se comete cuando hay colaboración para ocultar los rastros del delito.

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Rafael Rodríguez es uno de los defensores de este juicio. Defiende a Palacios García, quien está en arresto domiciliar, y defiende la inocencia de su cliente.

“Nuestro representado, a pesar de estar presente en el sitio de los hechos, no tuvo participación alguna en la ejecución de los hechos que se acusan”, señaló Rodríguez.

A los primos se les vio con vida por última vez la noche del jueves 6 de febrero, cuando andaban con un amigo de nombre Marcos. Ellos entraron al bar Dude’s, en Heredia centro, y no volvieron a salir de este sitio.

La madrugada del 12 de febrero, el OIJ encontró los cadáveres de las víctimas sepultados en una fosa.