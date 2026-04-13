A jefa en la CCSS que habría estafado a personas que soñaban con tener casa propia, se le vino el mundo encima

Una mujer de apellido Bolaños, jefa de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el Área de Salud de San Joaquín de Flores, en Heredia, fue detenida como sospechosa de estafar a personas de escasos recursos, a quienes les ofrecía la ilusión de comprar casas a un bajo precio.

Bolaños era buscada desde hace un año y este lunes fue detenida por las autoridades judiciales.

La Fiscalía Adjunta de Heredia afirma que Bolaños habría aprovechado su posición para contactar a clientes en condición de vulnerabilidad y convencerlos de entregar sumas de dinero que oscilaban entre los ¢5.000.000 y ¢8.000.000 diciéndoles que era el adelanto para la compra de una vivienda.

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Una mujer de apellidos Bolaños, jefa de Trabajo Social de la CCSS está en manos de las autoridades. Foto: Imagen ilustrativa

Sin embargo, luego de recibir el dinero la mujer desaparecía. No descartan que con la plata que le recibió en esta presunta estafa fue como sobrevivió todo este tiempo.

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La mujer fue detenida este lunes y permanece a la espera de una audiencia, aún no programada, en la que la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la localidad.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000749-0369-PE, mientras continúan las diligencias para determinar la cantidad total de personas afectadas.