A jovencito de 16 años lo mataron en nuestro país por pasar mucho en moto al frente de una finca

La molestia porque varios jóvenes pasaran muchas veces frente a una finca con sus motos desató una tragedia que acabó con la vida de un joven de 16 años en Puntarenas.

Un joven 16 años fue la víctima mortal.

El muchacho murió tras recibir un disparo en el abdomen, en un violento hecho ocurrido en Buenos Aires de Puntarenas, cuyo móvil estaría relacionado con una disputa por andar en motocicleta, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar, el caso fue reportado alrededor de las 7:22 p. m. La víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas y, aparentemente, se desplazaban en motocicleta por la zona.

Al parecer, a los hombres les molestaba no solo la presencia sino la bulla.

LEA MÁS: OIJ revela detalles de cruel asesinato: mujer corrió por su vida, pero el desenlace fue lamentable

Según las investigaciones iniciales, al pasar en varias ocasiones frente a una finca, el grupo habría sido detenido por dos hombres, quienes les reclamaron por transitar reiteradamente por el mismo lugar. En ese momento, se habría generado un altercado, durante el cual uno de los hombres golpeó al menor en la cabeza.

Tras el incidente, el grupo se retiró y se reunió metros más adelante; sin embargo, el joven decidió regresar al sitio. Fue entonces cuando, presuntamente, uno de los involucrados disparó, impactándolo en el abdomen.

LEA MÁS: Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

El menor logró avanzar en su motocicleta cerca de 200 metros, pero se desvaneció y falleció en el trayecto.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El OIJ mantiene el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

Las autoridades judiciales detuvieron a dos hombres de apellido Amador y los pusieron a la orden de la Fiscalía.