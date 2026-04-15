A un hombre lo intentaron matar a balazos en el lugar que considera más sagrado

Un hombre de apellido Vargas, de 47 años, resultó gravemente herido luego de que varios sujetos intentaran asesinarlo dentro de su propia vivienda en Alajuelita, San José, durante la madrugada de este miércoles 15 de abril.

De acuerdo con el OIJ, las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 12:26 a. m., lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia hacia el sitio.

Según información brindada por la oficina de prensa del OIJ, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de su casa y varios sujetos llegaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra la estructura.

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La víctima, de apellido Vargas y 47 años, permanece hospitalizada. Foto: Rafael Pacheco/Archivo (Rafael PACHECO GRANADOS)

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“El ofendido se encontraba dentro de su vivienda y hasta allí llegan varios sujetos y habrían disparado contra la estructura, resultando herido en la cabeza”, indicaron desde la entidad judicial.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo atención médica y lucha por su vida debido a la gravedad de las heridas.

De momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables de este violento hecho.