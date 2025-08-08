Abogada de Celso Gamboa pide su absolutoria y alega persecución política

La abogada Natalia Gamboa Sánchez, defensora de su hermano, el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez, expuso este viernes sus conclusiones ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

La defensa pidió la absolutoria (JOHN DURAN/John Durán)

El debate se realiza contra Gamboa, el exalcalde de San José Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith, por presunto tráfico de influencias en hechos ocurridos en 2016.

Gamboa solicitó que su hermano sea absuelto por certeza, pues alega que el caso ha estado marcado por una persecución política.

Entre lo que dijo la defensora fue que, por ejemplo, el director del OIJ, Randall Zúñiga, negó a su hermano —quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas— la posibilidad de cambiarse de ropa mientras se encontraba en celdas judiciales.

“Lo celebró públicamente. Cuando ocurre la detención de Celso, dice que fue la semana más feliz de su vida. Así esperamos que haya una policía que los investigue de manera objetiva”, dijo Gamboa.

La defensa de Celso Gamboa asegura ha sido víctima de una persecución política. (Mayela López)

La defensora cuestionó la credibilidad de los principales testigos de la fiscalía, señalando que no aportaron pruebas suficientes para establecer con certeza que existió un delito.

La abogada pidió abrir un proceso contra la fiscala Natalia Rojas por supuesto falso testimonio.

LEA MÁS: Hombre le quita el arma a policía municipal y le dispara en pleno centro de San José

El Ministerio Público pidió el miércoles la absolutoria de los tres acusados, mientras que la Procuraduría solicitó una condena civil por daño social: ¢15 millones a Gamboa y a Smith, y ¢12 millones a Araya.

LEA MÁS: Policías descubrieron desgarradora situación de dos niños venezolanos al intervenir hotel josefino

El juicio se realiza por segunda vez para determinar si Gamboa, quien era subjefe del Ministerio Público en el 2016, Berenice Smith, exfiscala subrogante, ordenaron a la fiscala Natalia Rojas eliminar del sistema el nombre de Johnny Araya, para evitar que su candidatura se viera afectada.