Abogado de Randall Zúñiga, director del OIJ, desmiente existencia de una cuarta denuncia en su contra

El abogado Federico Campos Calderón, defensor del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, desmintió este martes que exista una cuarta denuncia ante el Ministerio Público en contra de su representado.

Esto explicó Campos en un comunicado de prensa: “No se trata de otra denuncia nueva, sino que se trata de un documento no autorizado que fue subido al sistema electrónico de gestión en línea del Poder Judicial”.

LEA MÁS: Desaparición misteriosa: hija de trabajadora de Teletica salió a pasear a su perra y no volvió

El director del OIJ, Randall Zúñiga, tiene tres denuncias en su contra. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)

El abogado detalló que dicho documento estaría relacionado con una denuncia presentada en la Fiscalía de Turrialba la semana anterior, en la cual una mujer habría sido visitada por personeras del Inamu con una denuncia previamente redactada que ella se negó a firmar, pese a que se le habrían hecho ofrecimientos que consideró indebidos y que también rechazó.

LEA MÁS: Cártel del Caribe Sur era dueño de arsenal para miniejército que estaba escondido debajo de cochera

Campos afirmó que, por el momento, solo existen las tres denuncias iniciales contra Zúñiga. Además, recordó que el pasado viernes el funcionario brindó una declaración de descargo y entregó pruebas que, según la defensa, “acreditan la falsedad de dichas denuncias”.