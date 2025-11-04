Cártel del Caribe Sur era dueño de arsenal para miniejército que estaba escondido debajo de cochera

El arsenal que fue encontrado debajo de una cochera en una casa en La Guácima de Alajuela, con el que se podía armar un miniejército, le pertenecía al primer cártel costarricense en la historia del país.

Así lo dio a conocer Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que esas armas eran propiedad del Cártel del Caribe Sur, el cual fue desmantelado este martes por medio del operativo más grande que el OIJ haya realizado en su historia.

De acuerdo con el OIJ, el grupo de Tony Peña Russell era el brazo armado del cartel del Caribe Sur. (OIJ/De acuerdo con el OIJ, el grupo de Tony Peña Russell era el brazo armado del cartel del Caribe Sur.)

“Se trató de un evento que ocurrió en La Guácima, el 16 de junio del 2025, en el que se localizaron 56 armas de fuego, donde habíamos hablado que era un arsenal, porque había varias AR15 y pistolas.

“Realmente a esta estructura criminal, a lo largo de la investigación le estamos decomisando 68 armas de fuego, que básicamente eran para defenderse de las estructuras enemigas y, si era necesario, actuar en contra de los diferentes grupos criminales”, dijo Soto.

04/11/2025 Limón. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron el mayor operativo de su historia contra cartel del Caribe Sur, con 1200 funcionarios y 44 allanamientos la llamada Operación Traición. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con lo explicado por Soto, muchas de esas podrían haber caído en manos del grupo dirigido por Tony Peña Russell, el cual era el brazo armado del cártel.

“Esta estructura, al igual que el Cártel del Golfo, que tenía un brazo armado que era Los Zeta; en el caso particular de este grupo tenía un grupo armado que era dirigido por Tony Peña Russell, al cual entre esta investigación y todos los allanamientos que se le hicieron a su grupo (140), se han detenido a 100 personas y ha sido investigado por 78 homicidios”.

El OIJ y la Fiscalía adjunta descubrieron este jueves un enorme lote de armas en Alajuela. (Cortesía /Cortesía)

En cuanto al modo de operar del cartel, Soto indicó que este prácticamente se encargaba de captar los cargamentos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos.

Hasta el momento, el OIJ ha detenido a 33 personas y han decomisado 97 millones de colones en efectivo y en cuentas congeladas 200 millones, ade,ás de 16 vehículos.