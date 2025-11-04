Operación Traición: OIJ realizó el operativo más grande en la historia del país para desamar cártel tico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando el operativo más grande en la historia del país para erradicar un cártel tico que era liderado por dos extraditables: los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Picado Grijalba, alias Noni.

El operativo, el cual fue denominado como Operación Traición, consta de 64 allanamientos que se están realizando en distintos puntos del país, además cuenta con la participación de más de 1200 policías, entre agentes del OIJ y funcionarios de otros cuerpos policiales.

LEA MÁS: “Su luz no se apaga”, doloroso mensaje por la muerte de pastora y su hija tras fuga de gas

“Esta es quizás la operación criminal más grande en la historia del país, una operación que ha realizado OIJ con la dirección funcional del Ministerio Público y el apoyo de todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, además de ICD y otras entidades”, destacó Michael Soto, director interino del OIJ.

El OIJ realiza 64 allanamientos como parte de la Operación Traición. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Soto explicó que esta operación fue nombrada Traición a consecuencia de un homicidio múltiple en Limón con el que este grupo ganó mucho poder. Además, destacó que esta organización es considerada como un cártel de drogas.

“Investigación desde el 2022 y se denomina Traición porque inicia cuando se da el óctuple homicidio en Dondonia de Limón, en el Caribe Sur, donde fallece alias Ratón y 7 personas más en una finca que era de alias Shock.

LEA MÁS: Discusión terminó en tragedia: dos hombres condenados por doble homicidio en Puntarenas

“Nosotros hemos denominado a nivel policial a este grupo como el cártel del Caribe Sur, porque tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de cocaína y marihuana que se distribuía en el país”.

El operativo es considerado como el más grande en la historia del país. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

De momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad de personas detenidas ni los decomisos realizados, solo indicaron que durante la investigación, que inició en el 2022, han decomisado más de 13 toneladas de cocaína y marihuana.

LEA MÁS: Tragedia en Parrita: adolescente muere atropellada por bus

En cuanto a Shock, este se encuentra detenido en Reino Unido, por lo que se está esperando a que sea extraditado a Estados Unidos o procesado en ese territorio, mientras que Noni fue detenido en Costa Rica por solicitud de los Estados Unidos.