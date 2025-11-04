Sucesos

Operación Traición: OIJ realizó el operativo más grande en la historia del país para desamar cártel tico

El OIJ está realizando más de 60 allanamientos para desmantelar por completo la banda dirigida por alias Shock y Noni

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando el operativo más grande en la historia del país para erradicar un cártel tico que era liderado por dos extraditables: los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Picado Grijalba, alias Noni.

El operativo, el cual fue denominado como Operación Traición, consta de 64 allanamientos que se están realizando en distintos puntos del país, además cuenta con la participación de más de 1200 policías, entre agentes del OIJ y funcionarios de otros cuerpos policiales.

“Esta es quizás la operación criminal más grande en la historia del país, una operación que ha realizado OIJ con la dirección funcional del Ministerio Público y el apoyo de todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, además de ICD y otras entidades”, destacó Michael Soto, director interino del OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, iniciaron antes del amanecer de este martes 4 de noviembre más de 60 allanamientos contra la organización dirigida por los hermanos y extraditables Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock y Jordie Picado Grijalba, alias Noni.
El OIJ realiza 64 allanamientos como parte de la Operación Traición. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Soto explicó que esta operación fue nombrada Traición a consecuencia de un homicidio múltiple en Limón con el que este grupo ganó mucho poder. Además, destacó que esta organización es considerada como un cártel de drogas.

Investigación desde el 2022 y se denomina Traición porque inicia cuando se da el óctuple homicidio en Dondonia de Limón, en el Caribe Sur, donde fallece alias Ratón y 7 personas más en una finca que era de alias Shock.

“Nosotros hemos denominado a nivel policial a este grupo como el cártel del Caribe Sur, porque tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de cocaína y marihuana que se distribuía en el país”.

El operativo es considerado como el más grande en la historia del país. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

De momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad de personas detenidas ni los decomisos realizados, solo indicaron que durante la investigación, que inició en el 2022, han decomisado más de 13 toneladas de cocaína y marihuana.

En cuanto a Shock, este se encuentra detenido en Reino Unido, por lo que se está esperando a que sea extraditado a Estados Unidos o procesado en ese territorio, mientras que Noni fue detenido en Costa Rica por solicitud de los Estados Unidos.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

