Discusión terminó en tragedia: dos hombres condenados por doble homicidio en Puntarenas

El Tribunal Penal de Puntarenas impuso una condena de 24 años de cárcel a dos hombres por un violento doble homicidio.

Los sentenciados son de apellidos Cano Lanza y Molina Avilés, ellos fueron declarados culpables de cometer un doble homicidio ocurrido en septiembre del 2023 en el barrio 20 de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas.

Los hombres descontarán 24 años de cárcel por el doble homicidio en Puntarenas. (Freepik)

Según demostró la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, los hechos se registraron el 16 de septiembre del 2023, cuando los acusados dispararon contra Davids Bryan Loría Selva, de 18 años, y Zapata Ortega, de 21, luego de una aparente discusión.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas llegaron a la entrada del barrio, donde fueron atacadas a balazos.

Loría murió en el sitio tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que Zapata falleció un mes después en el hospital Monseñor Sanabria, debido a la gravedad de sus heridas.

Ambos agresores fueron detenidos tras una investigación en la que se recopiló abundante evidencia que los vinculó directamente con el crimen.

Mientras la sentencia queda en firme, los sentenciados permanecerán en prisión preventiva.