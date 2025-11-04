Sucesos

“Su luz no se apaga”, doloroso mensaje por la muerte de pastora y su hija tras fuga de gas

Comunidad se une en oración y exige justicia tras la muerte de una pastora y su hija

Por Silvia Coto

La conmoción y el dolor se han apoderado de los allegados de la pastora y profeta Cindy Elizabeth Murillo Bonilla, de 39 años, y su pequeña hija Khaela, de tan solo 4 años.

La pastora Yesi Abarca compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde pidió “alto a la violencia contra la mujer y la niñez” y exhortó a las mujeres a no permanecer en silencio ante la injusticia.

pastora y profeta Cindy Murillo
Cindy Murillo fue encontrada sin vida junto a su hija de 4 años su caso se investiga como un doble homicidio. (cortesía/cortesía)

“Su luz no se apaga; su voz se levanta a través de nosotras. Como mujeres cristianas, como madres, como hijas de Dios, no podemos permanecer en silencio. La fe no calla ante la injusticia. Jesús mismo defendió la vida, la dignidad y el valor de cada persona.

“Hoy levantamos la voz por Cindy, por su niña y por todas las mujeres que sufren violencia en silencio. Que su memoria sea impulso para transformar corazones, familias y leyes.

“Que su partida nos mueva a educar, prevenir y denunciar. Muchas callamos por miedo al qué dirán, que nos juzguen o sin empatía, necesitamos unirnos las mujeres cristianas. Luchemos por nuestra vida, por nuestra tranquilidad, por nuestra paz”.

Ambas fueron encontradas sin vida la noche del domingo en un apartamento ubicado en calle La Esperanza, en circunstancias que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El OIJ detalló que junto a los cuerpos fue hallado un hombre de apellido Chavarría, de 41 años, con heridas de arma blanca, quien sería el principal sospechoso y habría intentado quitarse la vida. El hallazgo se da luego de una alerta por una fuga de gas LP.

Las autoridades analizan si se trata de un doble homicidio.

cindy murillopastorasan rafael alajuelamamá e hija fallecidasgas lp
