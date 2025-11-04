¿Está Celso Gamboa ligado con el Cártel del Caribe Sur? Esto dice el OIJ

El OIJ realizó el operativo más grande en la historia del país para desmantelar lo que ellos mismos han denominado como el “Cártel del Caribe Sur”, el cual era liderado por Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y su hermano Jordie Picado Grijalba, alias Noni.

De acuerdo con el OIJ, la organización de Shock era la principal proveedora de marihuana colombiana y cocaína para otros narcos del país, por lo que se presume que este sujeto sería el presunto jefe de narcotraficantes reconocidos, como alias Pecho de Rata, Macho Coca y Peña Rusell, entre otros.

El OIJ realiza 64 allanamientos en el país para desmantelar el Cartel del Caribe Sur. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Ante esta situación surgió la incógnita de si el exmagistrado Celso Gamboa, quien es solicitado por los Estados Unidos por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, podría estar ligado con el Cártel del Caribe Sur.

Michael Soto, director interino del OIJ, respondió dicha pregunta.

El OIJ señala que Gamboa tendría cierta relación con el cartel debido a que era socio de alias Pecho de Rata. (Mayela López/Mayela López)

“En el tema de Gamboa Sánchez, en particular, era un aliado de mando medio de la estructura criminal, porque este sujeto tenía relación Pecho de Rata, me refiero a Shock y a Noni, y Pecho de Rata era un aliado de Gamboa Sánchez, según la investigación de la DEA.

“Entonces, en la escala principal, podemos decir que estaba en una segunda o tercera línea, según la información que hemos compartido con DEA”, explicó Soto.

Este martes el OIJ está realizando la Operación Traición para desmantelar este cartel. En el operativo se están realizando 64 allanamientos en los que participan más de 1200 policías.