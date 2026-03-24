Abogado estadounidense se mudó a Costa Rica para retirarse y fue asesinado de la forma más cruel

Las autoridades judiciales lograron esclarecer el homicidio del abogado estadounidense Thomas Leo Brooks, de 70 años, ocurrido en Atenas, Alajuela, y el responsable ya fue condenado.

El Tribunal Penal de Alajuela declaró, mediante un procedimiento especial abreviado, a un hombre de apellido Artavia como autor responsable del delito de homicidio calificado, imponiéndole una pena de 16 años de prisión.

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Thomas Leo Brooks, de 70 años, era un abogado estadounidense, él disfrutaba de su pensión hacía cuatro años y decidió pasar su retiro en Costa Rica donde se convirtió en víctima de un atroz ataque de muerte en Atenas, Alajuela. Foto: Tomada de Lafayette Journal & Courier (Lafayette Journal & Courier/Lafayette Journal & Courier)

Discusión terminó en tragedia

De acuerdo con el Poder Judicial, el crimen ocurrió el 21 de enero del 2025, en horas de la mañana, en barrio Jesús de Atenas.

“En apariencia, tras una discusión, el sospechoso golpeó al ofendido hasta provocarle la muerte, en la casa donde el imputado y la víctima vivían”, indicó la Fiscalía.

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Las autoridades lograron la detención del sospechoso días después del hecho, permitiendo avanzar en el proceso judicial hasta obtener la condena.

Una vida que terminó en Costa Rica

Thomas Leo Brooks era un abogado estadounidense que disfrutaba de su retiro en Costa Rica hacía cuatro años.

El caso trascendió incluso en medios internacionales como el Lafayette Journal & Courier, de Indiana, Estados Unidos, donde se informó sobre su fallecimiento.

Su hermano, Matt Brooks, también se refirió a la tragedia a través de redes sociales.

“Estamos agradecidos con las autoridades policiales costarricenses por su rápida acción para detener al sospechoso. Respetamos el sistema legal costarricense y esperamos que se haga justicia”, manifestó.

Además, recordó la vida de su familiar como una marcada por el servicio y el compromiso con su comunidad.

El caso fue investigado por la Fiscalía de Atenas bajo el expediente 25-000026-1104-PE, logrando así esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.