Accidente de tránsito cobra la vida de un motociclista en Coto Brus

Un hombre de 45 años fue la víctima del accidente en Coto Brus

Por Silvia Coto

Un hombre de 45 años falleció la noche de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en Coto Brus, en Puntarenas.

Un motociclista falleció en un accidente en Coto Brus. (Cruz Roja/Cortesía)

Según información de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 11:06 p. m., luego de que se reportara una colisión de una motocicleta contra un objeto fijo en Desamparados de Coto Brus.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a un hombre que presentaba múltiples lesiones producto del impacto; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Para la atención de esta emergencia se movilizó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

