Accidente en un cruce de Siquirres cobró la vida de un joven ciclista

Un joven de apellido Vásquez, de 22 años, perdió la vida la tarde de este viernes en el barrio San Rafael de Siquirres, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito cuando viajaba en bicicleta.

La fatalidad fue reportada a las 12:40 p. m. y movilizó a las autoridades judiciales para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el joven se encontraba en un cruce cuando ocurrió el accidente.

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La víctima fue atropellada por una vagoneta en un cruce de Siquirres. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“El ofendido se encontraba en un cruce y aparentemente una vagoneta se dispone a hacer un giro en dicho cruce y atropella a Vásquez”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Producto del fuerte impacto, el muchacho sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar todos los detalles relacionados con esta tragedia que enluta a una familia de Siquirres.