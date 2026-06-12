Nueve días de angustia: continúa el misterio sobre el paradero de Ashley Nicole Phillips

La incertidumbre y la angustia aumentan con el paso de los días para los familiares y allegados de Ashley Nicole Phillips, una mujer de 30 años que permanece desaparecida en Pérez Zeledón.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la denuncia por su desaparición fue recibida el pasado 7 de junio. Sin embargo, la mujer fue vista por última vez varios días antes.

De acuerdo con los registros de las autoridades, Ashley fue observada por última vez el miércoles 3 de junio en el sector de San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón.

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Ashley Nicole Phillips fue vista por última vez en San Salvador de Barú y los rastreos continúan. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener noticias sobre su paradero, situación que mantiene una gran preocupación entre quienes la conocen.

Mientras avanzan las investigaciones, grupos de rescate de la zona continúan realizando rastreos en distintos puntos con la esperanza de obtener alguna pista que permita localizarla.

Versiones no oficiales señalan que la mujer habría sido arrastrada por una cabeza de agua; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

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Precisamente por esa razón, los cuerpos de búsqueda mantienen labores en áreas de interés para tratar de esclarecer qué ocurrió con la joven.

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía y recuerda que cualquier información que ayude a determinar el paradero de Ashley Nicole Phillips puede ser comunicada de manera confidencial.

Para ello, la Policía Judicial habilitó la línea telefónica 800-8000-645, donde las personas pueden brindar datos que resulten de utilidad para la investigación.