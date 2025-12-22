Accidente entre vehículo y motocicleta deja dos personas fallecidas

Accidente entre vehículo y motocicleta deja un saldo de dos fallecidos en Daytonia, en el cantón de Talamanca, Limón (cortesía/Cortesía)

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de dos personas la noche de este domingo, luego de una colisión entre un vehículo y una motocicleta en la ruta 36, en la provincia de Limón.

El hecho ocurrió específicamente en el sector de Daytonia, en el cantón de Talamanca, donde por razones que aún se investigan, un automóvil impactó contra una motocicleta en la que viajaban dos hombres.

El choque fue de tal magnitud que ambos ocupantes de la moto fallecieron en el lugar.

Quedaron distanciados

De acuerdo con informes preliminares de las autoridades policiales, una de las víctimas quedó tendida sobre el asfalto, mientras que el otro hombre fue localizado a un costado de la carretera.

A la escena se presentaron oficiales de la Fuerza Pública, así como personal judicial, quienes se encargaron de asegurar el sitio y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Una de las víctimas del accidente en Talamanca quedó a un lado de la carretera. (cortesía/Cortesía)

Por el momento, no han trascendido las identidades de las personas fallecidas y el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que será el encargado de determinar las causas exactas del accidente.