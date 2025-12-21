Este es el duro relato de allegada de joven que murió en incendio en Alajuela

La ilusión de salir adelante duró apenas tres semanas para Kenner Altamirano, de 23 años.

Ese fue el tiempo que un joven nicaragüense trabajó en un restaurante de Alajuela centro, el mismo lugar donde la mañana del jueves 18 de diciembre encontró la muerte de forma trágica, dejando a su familia sumida en el dolor.

Kenner Altamirano llegó al pais con la ilusión de trabajar duro para cumplir sus sueños (cortesía/cortesia)

El fatal suceso ocurrió frente a la conocida casa de Pollo Macho, cuando un principio de incendio se originó en un freidor.

Una allegada de la familia relató que el muchacho tenía grandes sueños.

“La ilusión por trabajar le duró solo tres semanas; quería salir adelante por él y sus seres queridos, añoraba surgir a pesar de ser tan jovencito”, expresó.

Según ella, su muerte duele aún más por las fechas.

“Duele mucho su muerte en estos días, en cualquiera, pero en estos tiempos de unión familiar es cuando más se sufren las ausencias. Ya para una madre es difícil tener que dejar ir a un hijo a kilómetros de distancia”, añadió la amiga, recordando que el joven tomó la difícil decisión de migrar.

LEA MÁS: Falleció víctima de violenta riña con puñal en San Pedro

“Él decidió ser valiente, como tantos muchachos que salen de Nicaragua para tratar de hacer vida en Costa Rica”.

Quienes lo conocieron coinciden en describirlo como “un buen muchacho, honesto y trabajador”.

“Hoy, su historia se suma a la de tantos jóvenes migrantes que llegan a Costa Rica cargados de sueños, esfuerzo y esperanza, y cuya ausencia deja un vacío imposible de llenar, solo por culpa de la pobreza y la falta de oportunidades”, señaló.

LEA MÁS: Violenta madrugada: hombre fue brutalmente atacado en Desamparados

Según el Cuerpo de Bomberos, la llama alcanzó al muchacho mientras realizaba sus labores. La emergencia fue atendida a las 10:48 a. m., y aunque el personal del restaurante de sushi logró controlar el fuego antes de la llegada de las unidades, el joven no sobrevivió.