Falleció víctima de violenta riña con puñal en San Pedro

Uno de los hombres involucrados en una violenta riña en San Pedro de Montes de Oca falleció en el Hospital Calderón Guardia la noche del sábado.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo que inició como una riña entre dos hombres la mañana del pasado sábado, terminó en tragedia.

El caso es investigado para determinar qué provocó la riña.

Los hechos se registraron en el sector de San Pedro de Montes de Oca.

Según el informe oficial, los dos hombres, identificados con los apellidos Sanabria, de 30 años, y Marroquín, de nacionalidad guatemalteca, mantuvieron un violento altercado en la calle en el que ambos utilizaron armas blancas.

Tras la gresca, los dos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital Calderón Guardia.

Desenlace fatal

A pesar de los esfuerzos médicos, las autoridades informaron que Marroquín, guatemalteco, presentaba heridas de gravedad que comprometieron órganos vitales. Su deceso se declaró a las 7:00 p. m. del sábado en el centro médico.

Mientras que Sanabria, de 30 años, no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida. Fue detenido por los investigadores en el momento en que se realizaba el levantamiento de la escena y el abordaje del caso.

El OIJ confirmó este domingo que Sanabria permanece internado en el hospital bajo estricta custodia policial. Una vez que reciba el alta médica, será puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por el presunto delito de homicidio.

Las causas que originaron la riña aún están siendo investigadas por los agentes judiciales.