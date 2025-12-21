Joven de 17 años que caminaba tranquilo fue asesinado brutalmente por un grupo de hombres

La violencia cobró una nueva víctima la noche del sábado en Pavas.

Un menor de 17 años falleció tras ser interceptado y atacado brutalmente por un grupo de hombres mientras caminaba por San Juan de Pavas.

El cuerpo del muchacho fue trasladado a la Medicatura Forense. (Silvia Coto)

El violento hecho ocurrió alrededor de las 9 p. m.

Según reportes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el muchacho transitaba por el barrio cuando fue abordado por varios hombres.

Los sospechosos los agredieron a golpes y posteriormente, herirlo de gravedad con un cuchillo.

En un intento desesperado por salvarle la vida, allegados de la víctima lo abordaron en un vehículo particular y lo trasladaron de inmediato a la Estación de Bomberos de Pavas. Allí, tras recibir los primeros auxilios básicos, fue trasladado en una ambulancia en condición crítica hacia el Hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Identifican a peatón fallecido tras atropello en Sabana Sur: hombre intentaba cruzar la ruta 27

El menor de edad fue declarado fallecido minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores.

LEA MÁS: Hombre se lanzó a una piscina y ahora lucha por su vida por como cayó

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio. El OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que sacude a la comunidad de Pavas.