Accidentes en carretera cobran la vida de joven motociclista y dejan a 5 personas en condición delicada

Un muchacho de apellido Pérez, de 20 años, fue hallado sin vida en Corina de Matina, Limón.

La alerta por el hallazgo del cuerpo del joven se recibió a las 8:38 p. m. de este sábado 7 de febrero. Los cruzrojistas lo declararon sin vida y coordinaron con las autoridades judiciales.

“Este hombre fue encontrado sin vida en la vía pública y cerca de él una motocicleta, por lo que se presume que tuvo un accidente de tránsito”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Los agentes del OIJ de Batán se hicieron cargo de la situación.

OIJ investiga muerte y Cruz Roja atendió múltiples emergencias viales. Foto: Ilustrativa

Otros accidentes dejaron personas graves

La Cruz Roja atendió otras emergencias en carretera. A esa misma hora, en San Pedro de Pérez Zeledón, ocurrió un choque entre una moto y un camión, que dejó a dos hombres en condición crítica, quienes fueron trasladados al hospital Escalante Pradilla.

Luego, a las 10:13 p. m., un motociclista derrapó en Naranjo, Alajuela, sufriendo fuertes golpes y requirió atención en el hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

A la 1:40 a. m., se reportó un choque de un carro contra un objeto fijo en La Fortuna de San Carlos. Los rescatistas atendieron a cinco personas, dos de ellas menores de edad, quienes quedaron en condición crítica.

Finalmente, a las 2:32 a. m., otro motociclista derrapó en Pocosol de San Carlos, sufriendo heridas de consideración.